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Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
05 января 2022, 02:35 • 120 • Украина
Командир 58-й отдельной механизированной бригады Дмитрий ВСУ Кащенко в интервью одному из украинских военных изданий, опубликованном телеграм-каналом «Сводки ополчения Новороссии», рассказал о том, что в последнее время украинской группировке в Донбассе все чаще приходится иметь дело с «воздушным компонентом»
Он отметил, что ВСУ часто сталкиваются в том числе с русским «Орланом».
«Его апгрейженная версия отличается тем, что рабочую высоту подняли до 5500-6500 м. Мы его на таких высотах не достаём, а его оптика и навигация работают таким образом, что не погасить методами РЭБ, и выполняют разведывательные задания», — посетовал военный.
По словам Кащенко, в последнее время ВСУ якобы сталкиваются с дронами, переносящими взрывные устройства и снаряды — бомбы, мины, ракеты.
Также украинский комбриг отметил, что украинскую группировку в Донбассе «угнетают» средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые «развиваются» — они эффективны против дронов ВСУ.
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