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Комбатанты Молдовы предупреждают – есть риск новой войны

31 октября 2020, 02:00  •  64 • Украина
Миротворческие посты в Приднестровье забрасывают с молдавской стороны листовками с угрозами
Молдавские ветераны приднестровской войны предупреждают – ситуация в стране настолько накалена, что существует реальный риск новой гражданской войны в регионе. Из-за небольшого количества экстремистов, которые есть и среди комбатантов, Молдова может оказаться в ситуации Украины или даже Карабаха, предупредил глава ассоциации Combatant Михаил Марку.
Он обратился к ветеранам приднестровской войны с призывом не присоединяться к провокационным действиям в день выборов.
По его словам, молдавская ветеранская организация Forța Veteranilor («Сила ветеранов»), возглавляемая Константином Ковригом, уже призывает устроить блокаду дорог в направлении Приднестровья, чтобы не позволить жителям левого берега Днестра, которые являются гражданами Молдовы, принять участие в выборах.
«Их действия показывают желание развязать приднестровский конфликт. Мы подвержены риску оказаться в ситуации Карабаха или Украины. Отмечаем, что руководство организации Forța Veteranilor преследует совсем другие цели, не те, которые объявлены. Они привлекают людей, вводя их в заблуждение, обманывают, играют на патриотизме ветеранов, обращаюсь к гражданскому духу настоящих ветеранов. В связи с создавшейся ситуацией члены ассоциации Combatant отзывают своих представителей из организации Forța Veteranilor и призывают последнюю не нарушать закон, а также не вовлекаться в политические игры»,
– заявил Марку на пресс-конференции.
Он уверен, что ветеранов хотят просто использовать для дестабилизации ситуации во время президентских выборов.
Ветеран напомнил, что препятствие гражданам страны принять участие в выборах является уголовных преступлением, за которое придётся отвечать перед законом.
Как тут не вспомнить экс-главу МВД Молдовы и лидера партии «Платформа DA» Андрея Нэстасе, который накануне сделал вполне конкретное заявление, призвав «крепких мужчин» собираться в ночь перед выборами у штаб-квартиры его полисилы, где будут ждать автобусы, которые отвезут «добровольцев» на границу с Приднестровьем. При этом Нэстасе заверил, что его поддержат молдавские комбатанты.
Неспокойно не только в Молдове, но и в Приднестровье – миротворческие посты на левом берегу Днестра забрасываются провокационными листовками, в которых угрожают Республике и миротворческим силам, если те пропустят граждан Молдовы в Молдову – принять участие в выборах. Достаточно странное требование, которое уж точно не поймут «западные партнёры».
«В контексте многочисленных заявлений политических сил и милитаристских организаций РМ о планах силовыми методами воспрепятствовать голосованию граждан РМ, постоянно проживающих в Приднестровье, призываем приложить усилия для обеспечения стабильности, личной безопасности граждан и правопорядка в зоне ответственности Совместных миротворческих сил. Предостерегаем молдавскую сторону от любых планов по реализации угроз физической безопасности приднестровцев, принявших решение 1 ноября 2020 года проголосовать на территории РМ. Также призываем молдавскую составляющую при возникновении инцидентов воздержаться от практики блокирования выезда военных наблюдателей трёх сторон и Украины. В случае провокаций вся ответственность ляжет на молдавскую сторону»,
– говорится в обращении Приднестровской делегации в Объединённой контрольной комиссии (ОКК).
Также ОКК призывает молдавскую сторону «не допускать обострения обстановки в Зоне безопасности в день голосования на выборах президента РМ».
Всё это происходит на фоне срыва очередного заседания ОКК молдавской стороной, причём, отмечает сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, срыва целенаправленного и преднамеренного.
«Очевидно, что преследуются какие-то узкополитические цели, поскольку те вопросы, которые пытается включить в повестку молдавская сторона, никакого отношения к миротворческой операции не имеют»,
– цитирует Белякова Информационное агентство «Новости Приднестровья».
Соб. корр. ФСК

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