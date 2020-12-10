Комбатанты гибридной войны – в Европе русские идут против танков с одной гранатой

Конвульсии прибалтийской этнократии

С момента обысков у семи русских журналистов из Риги прошло больше недели. Достаточно, чтобы можно было спокойно осмыслить случившееся. Вывод однозначен: на прибалтийском участке информационной войны, координируемой из Лондона, Латвия провела атаку против международного информационного агентства «Россия сегодня».

Бомбосбрасывателем стало «дело Скрипалей». 18 апреля 2018 года Национальный комитет по телевидению, радиовещанию и почтовой связи Великобритании (Ofcom) затеял расследование в отношении российского ТВ-канала RT. Медиарегулятор посчитал, что нарушены правила объективности при освещении «дела об отравлении Novičkom» – якобы сообщаемая RT информация не была беспристрастной.

Следом в декабре 2019 года правительство Эстонии угрожало сотрудникам информагентства Sputnik, требуя прекращения работы на Москву, которую представлял генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселёв. Против него в 2014 году были введены персональные санкции ЕС. Ультиматум эстонской полиции безопасности оказался жёстким: не уволятся работающие на «радиоактивного» Киселёва эстонские граждане до 1 января 2020 года – последуют персональные уголовные дела.

"Радиоактивный" для ЕС Дмиртий Киселёв. Фото: avrorra.com

В итоге несколько десятков человек оказались на улице, а эстонские спецслужбы опробовали ещё один способ давления на неугодных журналистов. Репрессии пришлись по душе государственной безопасности Латвии, которая 16 января 2020 года завела уголовные дела и взяла «под колпак» известных в стране журналистов, сотрудничавших с российскими медиаресурсами Baltnews-LV и Sputnik-Latvija. 3 декабря утром к каждому из «семёрки смелых» постучались в двери. Журналистам предъявлены обвинения по статье 84 ч. 1 УК Латвийской Республики о нарушении режима санкций Евросоюза. Блокировками СМИ в Facebook, обвинениями со стороны прокуратуры, обысками-изъятиями средств коммуникации и платежных карт, допросами, подписками о невыезде латвийская ГБ усовершенствовала схему «охоты на ведьм».

Так прибалты видят Baltnews. Фото: delfi.lt

Вместе с коллегами попал под следствие известный тележурналист с советским стажем Андрей Яковлев. В мае 2018 года он по согласию сторон прервал сотрудничество с Baltnews-LV и начал снимать документальное кино о ликвидации русских школ, о положении русских в стране, в том числе нашумевший фильм «Латвийский госстандарт: русский – non grata». Властям Латвии это не понравилось.

Десятки лет зная Яковлева, могу ответственно заявить: он всегда строил деятельность согласно статье 100 Конституции Латвии о праве на свободу слова и мнений и никогда не нарушал законы. Случившееся – преследование за инакомыслие. «Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье, связанной с нарушением латвийских и международных санкций. Имелись в виду товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырёх лет лишения свободы, между прочим», – вскользь заметил Андрей в последнюю нашу встречу.

Рижский кинодокументалист Андрей Яковлев, нарушитель антироссийских санкций ЕС. Фото: delfi.lv

То есть, передавая россиянам тексты и фотоматериалы для публикаций, получая гонорары, рижане нарушали запреты Евросоюза. «Во времена позднего СССР пишущие люди чувствовали себя гораздо свободнее, чем в современной Латвии, считающейся демократическим государством » , – говорит Яковлев.

«Прибалтика стала площадкой для разработки специальных юридических механизмов по вытеснению российских государственных СМИ с Запада в целом», – заявил главный редактор портала Baltnews Андрей Стариков. «Террор против русской интеллигенции в Латвии продолжается. Свобода слова давно стала пустым звуком. Спецслужбы определяют все политические и не политические процессы в стране», – пишет в Facebook правозащитник Александр Гапоненко.

«Конвульсии латышской этнократии. Политический произвол и полицейский беспредел – два конца одной палки, которой в Риге бьют инакомыслящих» – так прокомментировал мне случившееся латышский журналист, имя которого не упоминаю, чтобы не доставить ему новые неприятности.

Прозвучали и противоположные высказывания. «Вы знали, что это за издания. Мы вас предупреждали. Но там больше платили. И не надо изображать из себя политических жертв. Всё правильно. Разве свобода слова = свобода российской пропаганды?» – вопрошает юрист Елена Лукьянова, бывший адвокат Михаила Ходорковского. Однако ошибаются защитники прибалтийских спецслужб. Гонорары в российских СМИ невелики. Например, в Литве черта бедности определена в 443 евро. Чтобы журналист в российских СМИ РФ заработал такую сумму, он должен печататься через день, что невозможно. И особой литературной славы здесь не заработаешь. По данным британского телеизмерителя BARB, ежедневная аудитория российского вещателя RT равнялась в среднем 136 тыс. человек. Средняя продолжительность просмотра программ в неделю – однa минутa. Доля канала в общем телепотоке – 0,04%.

А вот статистика по Sputnik в странах Балтии, по данным Google Analytics: в Эстонии почти 27 166 просмотров в сутки, в Литве – около 19 тыс., в Латвии – до 27,7 тыс. в сутки. Для достижения мировой славы маловато будет.

Между прочим, мы говорим о талантливых людях, пытавшихся сообщать читателям о сложном положении их русских соотечественников в Балтии, в меру скромных сил поддерживавших в странах ЕС положительный образ России. К сожалению, племя это вымирающее. У рождённых в Прибалтике после 1990 года душа за Россию не болит. Ещё 5-10 лет и российской прессе будет не на кого там опереться. Новые авторы сами собой не растут, если нет привлекательного проекта по привлечению молодёжи из ближнего зарубежья РФ к сотрудничеству с российскими СМИ.

Если я скажу, что русских и в Западной, и в Восточной Европе некому защитить, мне, наверное, возразят: МИД РФ назвал действия латвийских спецслужб «расправой», «вопиющим примером попрания основ демократического общества» и «настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений»; в МИА «Россия сегодня» пообещали бороться за справедливость; Союз журналистов РФ потребовал от Риги прекращения преследований.

А дальше что? В 2018 году в поддержку и защиту арестованного украинскими спецслужбами журналиста Кирилла Вышинского тоже выступали все, кому было положено по должности. А на свободе он оказался только в результате обмена на украинского террориста. Я не предлагаю брать в заложники для последующих обменов сотрудников прессы из стран, расположенных по периметру государственной границы РФ, но хочу отметить: пустые увещевания столиц из так называемого ближнего зарубежья результатов не давали и не дадут. В Европе понимают только силу. Ответные ходы, чтобы быть эффективными, обязаны быть громким и болезненными, как удары хлыстом.

Разве не пора научиться беречь добровольных помощников? Ведь после случая с Вышинским и эстонскими репрессиями вокруг творческого коллектива Елены Чернышевой как дважды два было понятно, что преследования и аресты на этом не закончатся. Необходима, как говорит Виталий Третьяков, «партизанская журналистика». Так кто выведет из-под удара работающих в Прибалтике журналистов, чья очередь на плаху не за горами?

«Читая новости о событиях вокруг известных русских журналистов из Риги, не спрашивай, по ком звонит колокол? Он звонит по тебе», – говорит председатель Союза граждан России в Литве Сергей Резник. «Россия не раз обещала ответные жёсткие меры. Однако слова остались словами. Дай бог, чтобы в этом случае позиция страны, которой служат приличные люди, оказалась действенной, – соглашается с ним литовский историк Валерий Иванов. – Пришло время на антироссийские выпады отвечать зеркально. Хуже не будет, а вот лучше – непременно»…