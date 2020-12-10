Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Украина

Комбатанты гибридной войны – в Европе русские идут против танков с одной гранатой

10 декабря 2020, 14:45  •  175 • Украина
Конвульсии прибалтийской этнократии
С момента обысков у семи русских журналистов из Риги прошло больше недели. Достаточно, чтобы можно было спокойно осмыслить случившееся. Вывод однозначен: на прибалтийском участке информационной войны, координируемой из Лондона, Латвия провела атаку против международного информационного агентства «Россия сегодня».
Бомбосбрасывателем стало «дело Скрипалей». 18 апреля 2018 года Национальный комитет по телевидению, радиовещанию и почтовой связи Великобритании (Ofcom) затеял расследование в отношении российского ТВ-канала RT. Медиарегулятор посчитал, что нарушены правила объективности при освещении «дела об отравлении Novičkom» – якобы сообщаемая RT информация не была беспристрастной.
Следом в декабре 2019 года правительство Эстонии угрожало сотрудникам информагентства Sputnik, требуя прекращения работы на Москву, которую представлял генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселёв. Против него в 2014 году были введены персональные санкции ЕС. Ультиматум эстонской полиции безопасности оказался жёстким: не уволятся работающие на «радиоактивного» Киселёва эстонские граждане до 1 января 2020 года – последуют персональные уголовные дела.
"Радиоактивный" для ЕС Дмиртий Киселёв. Фото: avrorra.com
В итоге несколько десятков человек оказались на улице, а эстонские спецслужбы опробовали ещё один способ давления на неугодных журналистов. Репрессии пришлись по душе государственной безопасности Латвии, которая 16 января 2020 года завела уголовные дела и взяла «под колпак» известных в стране журналистов, сотрудничавших с российскими медиаресурсами Baltnews-LV и Sputnik-Latvija. 3 декабря утром к каждому из «семёрки смелых» постучались в двери. Журналистам предъявлены обвинения по статье 84 ч. 1 УК Латвийской Республики о нарушении режима санкций Евросоюза. Блокировками СМИ в Facebook, обвинениями со стороны прокуратуры, обысками-изъятиями средств коммуникации и платежных карт, допросами, подписками о невыезде латвийская ГБ усовершенствовала схему «охоты на ведьм».
Так прибалты видят Baltnews. Фото: delfi.lt
Вместе с коллегами попал под следствие известный тележурналист с советским стажем Андрей Яковлев. В мае 2018 года он по согласию сторон прервал сотрудничество с Baltnews-LV и начал снимать документальное кино о ликвидации русских школ, о положении русских в стране, в том числе нашумевший фильм «Латвийский госстандарт: русский – non grata». Властям Латвии это не понравилось.
Десятки лет зная Яковлева, могу ответственно заявить: он всегда строил деятельность согласно статье 100 Конституции Латвии о праве на свободу слова и мнений и никогда не нарушал законы. Случившееся – преследование за инакомыслие. «Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье, связанной с нарушением латвийских и международных санкций. Имелись в виду товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырёх лет лишения свободы, между прочим», – вскользь заметил Андрей в последнюю нашу встречу.
Рижский кинодокументалист Андрей Яковлев, нарушитель антироссийских санкций ЕС. Фото: delfi.lv
То есть, передавая россиянам тексты и фотоматериалы для публикаций, получая гонорары, рижане нарушали запреты Евросоюза. «Во времена позднего СССР пишущие люди чувствовали себя гораздо свободнее, чем в современной Латвии, считающейся демократическим государством», – говорит Яковлев.
«Прибалтика стала площадкой для разработки специальных юридических механизмов по вытеснению российских государственных СМИ с Запада в целом», – заявил главный редактор портала Baltnews Андрей Стариков. «Террор против русской интеллигенции в Латвии продолжается. Свобода слова давно стала пустым звуком. Спецслужбы определяют все политические и не политические процессы в стране», – пишет в Facebook правозащитник Александр Гапоненко.
«Конвульсии латышской этнократии. Политический произвол и полицейский беспредел – два конца одной палки, которой в Риге бьют инакомыслящих» – так прокомментировал мне случившееся латышский журналист, имя которого не упоминаю, чтобы не доставить ему новые неприятности.
Прозвучали и противоположные высказывания. «Вы знали, что это за издания. Мы вас предупреждали. Но там больше платили. И не надо изображать из себя политических жертв. Всё правильно. Разве свобода слова = свобода российской пропаганды?» – вопрошает юрист Елена Лукьянова, бывший адвокат Михаила Ходорковского. Однако ошибаются защитники прибалтийских спецслужб. Гонорары в российских СМИ невелики. Например, в Литве черта бедности определена в 443 евро. Чтобы журналист в российских СМИ РФ заработал такую сумму, он должен печататься через день, что невозможно. И особой литературной славы здесь не заработаешь. По данным британского телеизмерителя BARB, ежедневная аудитория российского вещателя RT равнялась в среднем 136 тыс. человек. Средняя продолжительность просмотра программ в неделю – однa минутa. Доля канала в общем телепотоке – 0,04%.
А вот статистика по Sputnik в странах Балтии, по данным Google Analytics: в Эстонии почти 27 166 просмотров в сутки, в Литве – около 19 тыс., в Латвии – до 27,7 тыс. в сутки. Для достижения мировой славы маловато будет.
Между прочим, мы говорим о талантливых людях, пытавшихся сообщать читателям о сложном положении их русских соотечественников в Балтии, в меру скромных сил поддерживавших в странах ЕС положительный образ России. К сожалению, племя это вымирающее. У рождённых в Прибалтике после 1990 года душа за Россию не болит. Ещё 5-10 лет и российской прессе будет не на кого там опереться. Новые авторы сами собой не растут, если нет привлекательного проекта по привлечению молодёжи из ближнего зарубежья РФ к сотрудничеству с российскими СМИ.
Если я скажу, что русских и в Западной, и в Восточной Европе некому защитить, мне, наверное, возразят: МИД РФ назвал действия латвийских спецслужб «расправой», «вопиющим примером попрания основ демократического общества» и «настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений»; в МИА «Россия сегодня» пообещали бороться за справедливость; Союз журналистов РФ потребовал от Риги прекращения преследований.
«Обезопасить общество». В СНБО хотят собрать атошников в ЧВК и вывести их на «мировой уровень военных услуг»
А дальше что? В 2018 году в поддержку и защиту арестованного украинскими спецслужбами журналиста Кирилла Вышинского тоже выступали все, кому было положено по должности. А на свободе он оказался только в результате обмена на украинского террориста. Я не предлагаю брать в заложники для последующих обменов сотрудников прессы из стран, расположенных по периметру государственной границы РФ, но хочу отметить: пустые увещевания столиц из так называемого ближнего зарубежья результатов не давали и не дадут. В Европе понимают только силу. Ответные ходы, чтобы быть эффективными, обязаны быть громким и болезненными, как удары хлыстом.
Разве не пора научиться беречь добровольных помощников? Ведь после случая с Вышинским и эстонскими репрессиями вокруг творческого коллектива Елены Чернышевой как дважды два было понятно, что преследования и аресты на этом не закончатся. Необходима, как говорит Виталий Третьяков, «партизанская журналистика». Так кто выведет из-под удара работающих в Прибалтике журналистов, чья очередь на плаху не за горами?
«Читая новости о событиях вокруг известных русских журналистов из Риги, не спрашивай, по ком звонит колокол? Он звонит по тебе», – говорит председатель Союза граждан России в Литве Сергей Резник. «Россия не раз обещала ответные жёсткие меры. Однако слова остались словами. Дай бог, чтобы в этом случае позиция страны, которой служат приличные люди, оказалась действенной, – соглашается с ним литовский историк Валерий Иванов. – Пришло время на антироссийские выпады отвечать зеркально. Хуже не будет, а вот лучше – непременно»
Многоточие в литературу впервые ввёл Пушкин. Чтобы читающий мог размышлять…
Анатолий ИВАНОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 15:50
Киев поставил гродненским террористам Николая Автуховича оружия на 23 миллиона евро!
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:55
Полиция и СБУ не дали повесить в Киеве бигборды с должностью Сороса
10 декабря 2020, 01:55
Вятрович подстрекает бить за герб СССР
10 декабря 2020, 11:05
Россия всё равно заставит Украину подать воду в Крым – экс-представитель Порошенко
10 декабря 2020, 01:55
Хомчак признал наличие радиоэлектронных ружей на вооружении ВСУ
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсацио...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.