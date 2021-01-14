Комаровский: в Раде заседает 289 нардепов-убийц

Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал 289 депутатов Верховной Рады, проголосовавших за законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год, убийцами.По его словам в интервью украинской журналистке Алесе Бацман, поддержавшие Госбюджет-2021 могут быть виновны в смертях десятков тысяч украинцев и оттоке высококлассных специалистов за границу.«На медицину должно уходить 9% ВВП. Я понимаю, что сейчас это невозможно, но должно быть в этом году пять, на следующий год шесть, потом семь. У нас 3,5 или 4, хотя есть закон, по которому не меньше пяти. А есть люди, которые проголосовали за этот бюджет! То есть, они, проголосовав, открыто нарушили закон.Где Конституционный суд, где вообще суд, где прокуратура, где СБУ? Открыто нарушается закон! Каждый, кто проголосовал за этот бюджет, фактически совершил преступление. А какая ответственность предусмотрена?» — заявил доктор Комаровский.«Это же не просто закон, это закон, неисполнение которого чревато гибелью десятков тысяч людей. Более того, чревато тем, что огромное количество молодых предприимчивых, энергичных людей покинут страну. Посмотрите, какая кайфовая ситуация: у нас сейчас практически все страны бывшего соцлагеря — Польша, Чехия, они всё уже поняли, и там практически не надо подтверждать наш диплом о медицинском образовании, всё что надо — выучить язык. Человеку, который в 23—25 лет закончил медицинский ВУЗ, надо максимум год, чтобы освоить чешский, словацкий, польский язык. И он оказывается врачом в цивилизованной стране, защищённый профсоюзами, с высочайшей зарплатой, уважением в обществе, со своим домом и так далее», — добавил он.На видео с 46:27.