Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
Главная / Политика

Комаровский в прямом эфире резко высказался о свободе слова на Украине

07 сентября 2021, 13:55  •  170 • Политика
Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский прямо высказался о свободе слова на Украине.
В эфире телеканала "Украина 24" Комаровский отметил, что в стране сейчас есть проблема со свободой слова.
"У нас есть люди, которые решают, что говорить можно, а что говорить нельзя", - сказал он.
Комаровский напомнил о том, что, когда любой человек в стране произносит фразу "я так считаю", а следом озвучивает свою позицию, то "не согласиться с ним - можно", однако запретить высказывать свою точку зрения украинская конституция не разрешает.
"Но, похоже, мы входим в какую-то очередную предвыборную кампанию и "нам надо срочно сделать СМИ управляемыми", - сказал он.
По словам телеведущего, это проявляется в том, что СМИ закрывают и лишают денег, после чего платят им, чтобы те пели под их дудку.
"У кого [эти] деньги есть? Наверное, у того, кто пытается это решение протянуть", - подытожил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





170
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 10:15
США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться
07 сентября 2021, 04:45
Тень знаний: работодатели назвали самых невостребованных специалистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.