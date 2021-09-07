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Комаровский в прямом эфире резко высказался о свободе слова на Украине
07 сентября 2021, 13:55 • 170 • Политика
Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский прямо высказался о свободе слова на Украине.
В эфире телеканала "Украина 24" Комаровский отметил, что в стране сейчас есть проблема со свободой слова.
"У нас есть люди, которые решают, что говорить можно, а что говорить нельзя", - сказал он.
Комаровский напомнил о том, что, когда любой человек в стране произносит фразу "я так считаю", а следом озвучивает свою позицию, то "не согласиться с ним - можно", однако запретить высказывать свою точку зрения украинская конституция не разрешает.
"Но, похоже, мы входим в какую-то очередную предвыборную кампанию и "нам надо срочно сделать СМИ управляемыми", - сказал он.
По словам телеведущего, это проявляется в том, что СМИ закрывают и лишают денег, после чего платят им, чтобы те пели под их дудку.
"У кого [эти] деньги есть? Наверное, у того, кто пытается это решение протянуть", - подытожил он.
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