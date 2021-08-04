Комаровский: наличие «мовного омбудсмена» на Украине унижает страну

Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский убеждён, что языковые законы, нормы, квоты и наличие «мовного омбудсмена» унижает Украину. Об этом Комаровский заявил в интервью «Украине 24».По словам доктора, если бы его предупредили около 30 лет назад о том, что на Украине появится специальный человек (уполномоченный по защите государственного языка), который будет высчитывать в процентах количество сказанных слов, он бы покинул страну вместе со своей семьей ещё 30 лет назад.«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью», — заявил Комаровский.Он добавил, что «это унижает страну в век толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных».«Но мы все молчим. Сохранение молчания на этот счёт убивает», — резюмировал Комаровский.Напомним, предыдущая Верховная Рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, более известен как «закон о тотальной украинизации». Его подписал пятый президент Украины Пётр Порошенко.Этим законом вводилась должность языкового омбудсмена. В июне 2020 года для защиты государственного языка в стране был создан Секретариат со штатом 50 «шпрехенфюреров».Первым языковым омбудсменом была Татьяна Монахова. Она уволилась, так как, по ее словам, работа блокировалась, и при всём желании повлиять на ситуацию ничего не получалось. Ныне главным «шпрехенфюрером» на Украине является Тарас Креминь.