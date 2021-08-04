|
Комаровский: наличие «мовного омбудсмена» на Украине унижает страну
04 августа 2021, 07:30 • 75 • Украина
Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский убеждён, что языковые законы, нормы, квоты и наличие «мовного омбудсмена» унижает Украину. Об этом Комаровский заявил в интервью «Украине 24».
По словам доктора, если бы его предупредили около 30 лет назад о том, что на Украине появится специальный человек (уполномоченный по защите государственного языка), который будет высчитывать в процентах количество сказанных слов, он бы покинул страну вместе со своей семьей ещё 30 лет назад.
«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью», — заявил Комаровский.
Он добавил, что «это унижает страну в век толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных».
«Но мы все молчим. Сохранение молчания на этот счёт убивает», — резюмировал Комаровский.
Напомним, предыдущая Верховная Рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, более известен как «закон о тотальной украинизации». Его подписал пятый президент Украины Пётр Порошенко.
Этим законом вводилась должность языкового омбудсмена. В июне 2020 года для защиты государственного языка в стране был создан Секретариат со штатом 50 «шпрехенфюреров».
Первым языковым омбудсменом была Татьяна Монахова. Она уволилась, так как, по ее словам, работа блокировалась, и при всём желании повлиять на ситуацию ничего не получалось. Ныне главным «шпрехенфюрером» на Украине является Тарас Креминь.
Подпишитесь на нас
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 августа 2021, 09:40
|
31 июля 2021, 10:00
|
03 августа 2021, 06:45
|
03 августа 2021, 04:55
|
30 июля 2021, 08:20
|
30 июля 2021, 03:45
|
01 августа 2021, 16:15