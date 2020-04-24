Комаровский: «Дезинфекция улиц — шикарный способ украсть кучу денег»





Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что дезинфекция улиц при коронавирусе является бессмысленным действием.По его словам, ни в ВОЗ, ни в других авторитетных медицинских организациях не говорится о ее пользе., - сказал он в своем видео-блоге на Youtube.Он рассказал, что информация, которая есть у медиков относительно распространения коронавируса, как он гибнет на улице и сколько его на тротуаре, говорят о том, что это бессмысленно., - говорит врач.По словам Комаровского, обрызгивание улиц является кражей денег. Он отметил, что на село выделяется 120 тыс грн, а на город могут тратиться миллионы, но никто не может проверить чем поливают улицы – средством или водой., - сказал он.