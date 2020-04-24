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Комаровский: «Дезинфекция улиц — шикарный способ украсть кучу денег»
24 апреля 2020, 22:10 • 82 • Украина
Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что дезинфекция улиц при коронавирусе является бессмысленным действием.
По его словам, ни в ВОЗ, ни в других авторитетных медицинских организациях не говорится о ее пользе.
«Медицинская наука понятия не имеет нужно ли дезинфицировать улицы при коронавирусе», - сказал он в своем видео-блоге на Youtube.
Он рассказал, что информация, которая есть у медиков относительно распространения коронавируса, как он гибнет на улице и сколько его на тротуаре, говорят о том, что это бессмысленно.
«Дезинфекция улиц обладает разве что психо-терапевтическим действием. Это позволяет уменьшить панические настроения», - говорит врач.
По словам Комаровского, обрызгивание улиц является кражей денег. Он отметил, что на село выделяется 120 тыс грн, а на город могут тратиться миллионы, но никто не может проверить чем поливают улицы – средством или водой.
«Дезинфекция – шикарный способ украсть кучу денег», - сказал он.
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