Комариный писк: В Крыму дали оценку ракетным учениям Украины в приграничной зоне

Украинские военные на весь мир заявили о том, что на границе с Крымом в Херсонской области проходят масштабные ракетные учения. Александр Турчинов, который является секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) сообщил, что на ракетных учениях в Херсонской области особое внимание уделяется отработка навыков противовоздушной обороны. Александр Турчинов подчеркнул, что Украина "наращивает морские силы" и в том числе - "авиационный компонент" и "готова отвечать на любые провокации со стороны России".

В Республики Крым же скептически отнеслись к таким «грозным» тренировкам под жовто-блакитным флагом.

Председатель комитета Госсовета РК по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс, как сообщает РИА Новости, сравнил учения с писком насекомого.

- Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь, - считает вице-спикер крымского парламента.

Ефим Фикс отметил, что видит в военных маневрах, лишь показное бряцание оружием, чтобы показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют: - Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк.

Незалежная частенько делает провокационные движения или заявления. В октябре, например, зашла речь о переименовании полуострова.

- Республика Крым входит в состав России. Точка поставлена больше четырех лет тому назад. Как можно переименовать, то что им не принадлежит?! Ведут себя в детском саду. Пора повзрослеть!, - такую оценку дал этому заявлению Ефим Фикс.