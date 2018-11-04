«Комариный писк» перед выборами: Крым усомнился в эффективности ракетных учений ВСУ

Военные учения в Херсонской области, которые организовали украинские силовики, могут быть приурочены к президентским выборам на Украине. Такое мнение озвучил в воскресенье член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков.

Напомним, 1 ноября на полигоне «Ягорлык» стартовали военные учения ВСУ, в рамках которых Киев рассчитывает испытать управляемые ракеты для ЗРК. Как отметил Бобков, для обеспечения безопасности Украине стоит не тратить снаряды.

«Мы знаем о тотальных взрывах на военных складах Украины. Мне кажется, скоро взлетать на воздух будет нечему», - иронично отметил политик, указав на то, что Киев пытается доказать населению страны наличие военного потенциала*.

Более жестко высказался вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс. Он сравнил украинские учения с «комариным писком».

«Пытаются кого-то испугать бряцанием оружия, напоминающим писк комара», - добавил он**.

* RT

** РИА Новости