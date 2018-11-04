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«Комариный писк» перед выборами: Крым усомнился в эффективности ракетных учений ВСУ
04 ноября 2018, 21:09 • 79 • Политика
Крымские политики раскритиковали попытки Киева «показать мускулы», организовав военные учения в Херсонской области.
Военные учения в Херсонской области, которые организовали украинские силовики, могут быть приурочены к президентским выборам на Украине. Такое мнение озвучил в воскресенье член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков.
Напомним, 1 ноября на полигоне «Ягорлык» стартовали военные учения ВСУ, в рамках которых Киев рассчитывает испытать управляемые ракеты для ЗРК. Как отметил Бобков, для обеспечения безопасности Украине стоит не тратить снаряды.
«Мы знаем о тотальных взрывах на военных складах Украины. Мне кажется, скоро взлетать на воздух будет нечему», - иронично отметил политик, указав на то, что Киев пытается доказать населению страны наличие военного потенциала*.
Более жестко высказался вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс. Он сравнил украинские учения с «комариным писком».
«Пытаются кого-то испугать бряцанием оружия, напоминающим писк комара», - добавил он**.
* RT
** РИА Новости
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