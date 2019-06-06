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Команды Зеленского и Порошенко устроили словесный баттл из-за "имперской цитаты"
06 июня 2019, 05:54 • 34 • В мире
В администрации нового президента Украины собираются провести расследование из-за "скандала с плагиатом": команда бывшего украинского президента обвинила Зеленского в том, что он "украл" абзац из выступления Порошенко. "Это диверсия и провокация", - заявили в аппарате нового гаранта.
Скандал разгорелся после того, как пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко выдвинул обвинения в плагиате в адрес Владимира Зеленского.
По словам пресс-секретаря, в выступлении нового президента Украины на совместном брифинге с президентом ЕС Дональдом Туском оказался фрагмент, полностью идентичный словам Порошенко, сказанным на съезде партии "Европейская солидарность" 31 мая.
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Более того, мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим изменениям в России, на всем постсоветском пространстве", - этот абзац присутствует в выступлениях как бывшего, так и настоящего президентов.
На своей странице в Facebook Святослав Цеголко отметил, что Зеленскому нужен не только корректор, но и спичрайтер, который будет ему писать "правильные" выступления.
После этого заявления стало известно, что замглавы администрации Зеленского начал служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что работники украинского МИД, готовившие тезисы для выступления президента в Брюсселе, одновременно трудились и над подготовкой речи Порошенко.
В том случае если факт "частного сотрудничества" сотрудников украинского внешнеполитического ведомства с командой Порошенко будет подтверждён, то сразу последуют "жёсткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - добавили представители Зеленского.
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