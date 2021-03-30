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Командующий ВСУ жалуется – солдаты не хотят умирать за Зеленского

30 марта 2021, 22:50  •  134 • Украина

Командующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, приводя исторические примеры в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман, фактически сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «царём-батюшкой».

«Та гибридная война – они очень чётко знают наши проблемы, они знают, что Украина разная, они знают, на чём играть. Они знают, в каком регионе можно играть на национальных чувствах, а где – наоборот, те наши национальные достижения в другом регионе повернуть нам во вред. У них это прекрасно получилось в 2014 году. Они так манипулировали теми процессами, они так использовали наши патриотические движения, подъём нашего населения, и они и тем пробовали манипулировать.

У них работают институты по каждой стране, которые изучают, понимают некоторые исторические слабости, некоторые достижения. Какая сегодня атмосфера в той или иной среде, и какую спичку туда нужно поднести», – сказал Хомчак.

«Помните революцию 1917 года? Почему матросы пошли на Смольный? Потому что была сфабрикована, организована такая ситуация, чтобы убить веру подчинённого в своего командира. И вот они сказали, что офицеры такие-то, и матросам – офицеров не слушать. Тогда в толпе появляется один, типа матрос такой же, и кричит: «Пошли на Смольный!», и пошли. С теми моряками через пару лет большевики разобрались – зачем эта активная масса нужна. Однако тех офицеров, в которых они убили веру, офицеров царской России, большевики в подавляющем большинстве вернули уже в большевистскую армию, и они учили, командовали, руководили и так далее», – рассказал украинский командующий.

По словам генерала, он всё это говорил к тому, что сейчас «ворог» очень хочет, чтобы украинцы перестали верить в своего президента, а армия – главнокомандующему и министру обороны.

«Чтобы солдат не доверял своему командиру бригады – тогда проще влиять на его сознание, и тогда он подумал: а почему я должен умирать, командир такой негодник. Обо мне последнее время столько всякого рассказывают», – пояснил Хомчак.


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