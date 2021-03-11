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Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города

11 марта 2021, 07:40  •  83 • Политика
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города. Для штурма каких именно городов их готовили, в украинском командовании умолчали.
По словам Сирского, в течение периода с 2015 по 2020 год с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих. При этом около 16 тысяч боевиков были подготовлены инструкторами НАТО к ведению боевых действий в условиях города.
Как уточнил командующий, основным вектором сотрудничества с иностранными войсками является "дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск".
Напомним, что в последние дни в Донбассе постепенно происходила эскалация напряжённости. Украинские военные начали регулярно обстреливать ЛНР и ДНР из гранатомётов и миномётов. В ответ ополченцы начали уничтожать украинские огневые точки. В среду, 10 марта, ситуация практически достигла пика и едва не перешла в открытые боевые действия.
Накануне известный своими разоблачениями ВСУ инсайдер "Джокер ДНР" назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе. По данным информатора, из офиса американского президента Джо Байдена уже пришло распоряжение в Киев.

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