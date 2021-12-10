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Командующий войсками ЮВО назвал главные угрозы для России
10 декабря 2021, 14:35 • 83 • Политика
Генерал обратил внимание на расширение НАТО
Командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников рассказал об угрозах военной безопасности России. Он выделил четыре потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться наша страна.
Прежде всего, по словам офицера, в зоне ответственности ЮВО находится вопрос расширения Североатлантического альянса. Увеличивая количество членов, НАТО постепенно приближается, в том числе, к южным рубежам России. Генерал отметил, что военно-политический блок сегодня усиливает свой силовой потенциал.
Кроме того, он обратил внимание на продолжающиеся боестолкновения в Сирии. Также Дворников не исключил, что в ближайшем будущем может обостриться военный конфликт на Украине, вероятно, имея в виду спецоперации ВСУ против мирных жителей Донбасса.
В поле зрения ЮВО, по словам командующего округом, также находится ситуация в закавказском регионе, где тоже возможна потенциальная эскалация конфликта. Напомним, ранее Армения попросила у России помощи из-за вторжения Азербайджана на ее территорию.
Дворников объяснил журналистам газеты "Красная звезда", почему ЮВО называют боевым округом. Генерал подчеркнул, что только в этом году более тысячи подчиненных ему солдат и офицеров получили государственные награды за выполнение задач, связанных с реальным риском для жизни.
К сову, вопрос расширения НАТО за счет Украины ранее обсуждался на саммите Путина и Байдена. Президент России выступает против членства Незалежной в альянсе, о чем он проинформировал американского лидера.
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