Командующий ВМС Украины заявил, что задержанные украинские суда будут возвращены

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко убеждён, что задержанные украинские суда, которые участвовали в провокации в Азовском море, будут возвращены.

Об этом сообщает УНИАН.

Также Воронченко указал, что не считает ошибочным решение об отправке кораблей.

«Мы должны были показать своё лицо в Керченском проливе и Азовском море. И показать, на что способны эти катера», — отметил он.

По его словам, Украина не потеряла свои корабли, они будут возвращены.

25 ноября в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News оценил состояние ВМС Украины.