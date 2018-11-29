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Командующий ВМС Украины заявил, что задержанные украинские суда будут возвращены

29 ноября 2018, 12:24  •  176 • Украина
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко убеждён, что задержанные украинские суда, которые участвовали в провокации в Азовском море, будут возвращены.
 
©ФСБ РФ
 

Об этом сообщает УНИАН.

Также Воронченко указал, что не считает ошибочным решение об отправке кораблей.

«Мы должны были показать своё лицо в Керченском проливе и Азовском море. И показать, на что способны эти катера», — отметил он.

По его словам, Украина не потеряла свои корабли, они будут возвращены.

25 ноября в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News оценил состояние ВМС Украины.

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