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Командующий ВМС Украины заявил, что задержанные украинские суда будут возвращены
29 ноября 2018, 12:24 • 176 • Украина
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко убеждён, что задержанные украинские суда, которые участвовали в провокации в Азовском море, будут возвращены.
©ФСБ РФ
Об этом сообщает УНИАН.
Также Воронченко указал, что не считает ошибочным решение об отправке кораблей.
«Мы должны были показать своё лицо в Керченском проливе и Азовском море. И показать, на что способны эти катера», — отметил он.
По его словам, Украина не потеряла свои корабли, они будут возвращены.
25 ноября в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News оценил состояние ВМС Украины.
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