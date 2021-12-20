Командующий ВМС Украины грозит России потерями в разы больше, чем в 2014 году

Командующий Военно-Морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что при Россия понесёт потери в разы большие тех, что были в 2014 году, при «полномасштабной атаке» на Украину, риск которой якобы сохраняется уже 8 лет.Такими рассуждениями Неижпапа поделился в интервью одному из украинских изданий.Комментируя разгоняемую Западом истерию о «вторжении России» уже этой зимой, украинский контр-адмирал заявил, что последние восемь лет угроза «дальнейшей эскалации» сохраняется. Однако о «решении в голове Владимира Путина» украинским властям знать не под силу.«Почему Путин не пошёл полной агрессией в 2015-м, 2016-м годах, когда наши мощности были слабее, чем сегодня? Почему не сделал это в 2017-м, 2018-м или 2019-м годах? Почему только сейчас?Я так отвечу на ваш вопрос: какое решение в голове у Путина, мы не знаем. Но мы все знаем, что Россия может сделать, что угодно. Для РФ человеческая жизнь не имеет цены, там вообще нет каких-то ценностей», — заявил командующий ВМСУ.По его мнению, цена решения Путина о полномасштабной атаке растёт ежегодно, в связи с тем, что украинская армия якобы укрепляется. Но тут же контр-адмирал рассуждает об увеличении военной мощи ВСУ в будщем времени«Конечно, когда у нас будет больше оружия, больше технического ресурса, профессиональных достижений, то реализовать свой замысел в отношении Украины России будет сложнее», — мечтает Неижпапа, скромно добавляя, что он «не Путин» и не знает, насколько это сдержит президента России.При этом командующий заверяет, что напади Путин сейчас, то потери россиян будут гораздо большими, чем в 2014-м.«Потери будут большими, чем в 2014 году. Гораздо большими. В разы», — грозится высокопоставленный военный.Вероятно ли, что он сравнивает ситуацию с Крымом, где безопасность крымчан во время референдума обеспечивали «вежливые люди», а подразделения ВСУ вынуждены были покинуть полуостров, бросив технику, в том числе морскую. Впрочем, никакой конкретики за заявлением о неких потерях в 2014-м не последовало, поэтому пока это остаётся загадкой.Комментировать информацию о передаче Украине Соединёнными Штатами ракет класса «Гарпун» Неижпапа отказался, мотивировав это закрытостью темы.«Я знаю, что мы движемся вперёд, и нас ничего с этого пути не собьёт. Кто бы чего не хотел, на Украине уже сейчас есть ракетное оружие», — туманно пояснил он, уверяя, что «будет ещё».