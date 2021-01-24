Командующий СО Эстонии: расходы на оборону нужно увеличить

Эстония ждёт финансовой помощи от США на оборону

Эстония упорно готовится к отражению военного нападения, в Таллине верят в то, что в любой момент на страну нападёт… Россия, как уверяет командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем, призывая тратить всё больше средств на оборону.

По его мнению, Эстонии срочно необходима «дальняя артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны». Только тогда Эстония сможет попытаться противостоять нападению с Востока.

Но и это ещё не всё. Военную технику, даже если бы она и была в достаточном количестве, необходимо поддерживать в состоянии боеготовности, только на техническое обслуживание автомобилей в армии требуется 30 млн евро в год, отметил генерал.

«Для того чтобы Эстония могла бы противостоять России, необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, однако в ближайшее время страна не сможет себе позволить такие траты»,

– признал Мартин Херем в передаче Uudis+ в эфире Vikerraadio.

Одна надежда на «западных партнёров»: в Эстонии рассчитывают, что новая администрация Белого дома выделит материальную помощь стране.

«Мы просим до 2025 года немногим меньше 200 млн евро, чтобы совместно с союзниками усилить противовоздушную оборону в нашем регионе. Все признаки указывают на то, что новая администрация США не изменит свою позицию по этому вопросу: усиливать военные возможности европейских союзников, если они сами будут в это вкладываться»,

– надеется канцлер Министерства обороны Эстонии Кристьян Прикк.

Кроме того, Эстония предлагает Латвии и Литве устроить «круговую оборону» Прибалтики, для чего необходимо выстроить новую «линию Танненберг».

«Если нам потребуется действовать быстро, чтобы поддерживать друг друга, у нас должны быть далеко идущие возможности. Я не хочу здесь говорить, что мы должны обязательно начинать защищать Латвию или наоборот. Почему бы, например, им не защищать эстонские острова под Лиепаей»,

– считает Мартин Херем.

Идея эта не нова, однако все предыдущие попытки потерпели крах: не далее как в декабре прошлого года был расформирован трёхсторонний батальон Baltbat.

В текущем году оборонный бюджет Эстонии составит 2,3% ВВП.