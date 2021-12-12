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Командующий ООС назвал «Минск» единственной возможностью мирного завершения войны в Донбассе

12 декабря 2021, 08:35  •  204 • Украина

Генерал-лейтенант Александр Павлюк — командующий объединёнными силами ВСУ — назвал Минские договорённости единственной возможностью достижения мира.

«Это пока единственный сдерживающий документ, который есть у Украины и который всё-таки даёт шанс на завершение этой войны мирным путём», — заявил Павлюк в интервью немецкой DW.

При этом командующий утверждает, что ведущая роль в урегулировании конфликта остаётся за Москвой.

«Всё зависит от команды из Кремля. Даже перед двусторонней встречей между Байденом и Путиным несколько дней не было применения оружия со стороны ОРДЛО. То есть они также контролируются. Дают команду — они ведут огонь, не дают команду — они не ведут огонь. Всё зависит от средств, которые будут применены к России международным сообществом», — говорит он.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу.

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