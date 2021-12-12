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Командующий ООС назвал «Минск» единственной возможностью мирного завершения войны в Донбассе
12 декабря 2021, 08:35 • 204 • Украина
Генерал-лейтенант Александр Павлюк — командующий объединёнными силами ВСУ — назвал Минские договорённости единственной возможностью достижения мира.
«Это пока единственный сдерживающий документ, который есть у Украины и который всё-таки даёт шанс на завершение этой войны мирным путём», — заявил Павлюк в интервью немецкой DW.
При этом командующий утверждает, что ведущая роль в урегулировании конфликта остаётся за Москвой.
«Всё зависит от команды из Кремля. Даже перед двусторонней встречей между Байденом и Путиным несколько дней не было применения оружия со стороны ОРДЛО. То есть они также контролируются. Дают команду — они ведут огонь, не дают команду — они не ведут огонь. Всё зависит от средств, которые будут применены к России международным сообществом», — говорит он.
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу.
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