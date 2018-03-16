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Командующий ЧФ: Воссоединение Крыма с Россией стало точкой отсчета в процессе модернизации Черноморского флота

16 марта 2018, 14:09  •  70 • В России

На Украине думали: «Нет флота - нет проблем»

- Александр Викторович, что изменилось на ЧФ за последние четыре года?

- Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало точкой отсчета в процессе модернизации Черноморского флота. По сути, с 1992 по 2014 год ЧФ не менялся и остановился в своем развитии. Это было обусловлено позицией Украины, которая категорически возражала не только против замены корабельного состава, но и умудрялась зарабатывать на проблемах флота, взымая немыслимые пошлины за ввоз запчастей, топлива и иных необходимых для поддержания боеготовности средств.

Видимо, наши соседи вместе с их «друзьями» рассчитывали на то, что в скором времени Черноморский флот умрет своей естественной смертью и, как говорится, - нет флота, нет проблемы, а освободившаяся от российского ЧФ инфраструктура вполне пригодна для использования.

- В 2014 году ситуация изменилась?

- Кардинально! Уже 1 декабря мы сформировали ряд новых объединений, соединений и частей, в частности была возрождена Крымская военно-морская база, а позднее - армейский корпус ЧФ. В кратчайшие сроки в Крыму была создана межвидовая самодостаточная группировка сил.

С 2015 года флот начал активно пополняться новыми кораблями и вспомогательными судами. Всего мы уже получили порядка 50 новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Это невиданные для нас показатели, которые потребовали не только усилий по формированию экипажей, но и реализации программ по подготовке мест базирования, организации получения и хранения вооружения нового поколения, эффективность которого неоднократно доказана на практике, в том числе в операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики.

Экипажи наших кораблей и судов непрерывно выполняют задачи в составе группировки ВМФ в Средиземном море, причем основной костяк этой группировки составляют именно корабли и суда Черноморского флота.

Александр Витко.

Новые фрегаты, подводные лодки, катера

- Какие основные классы кораблей пополнили Черноморский флот и можно ли говорить о возрождении Черноморского подводного флота?

- К настоящему моменту мы уже получили и отработали два новых фрегата - «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, более десяти противодиверсионных и патрульных катеров различных проектов.

Также Черноморский флот пополнился двумя мощными буксирными суднами нового поколения, модульными водолазными платформами, мощным плавкраном и рядом других судов обеспечения, которые практически сразу без раскачки и длительного периода введения в эксплуатацию приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях.

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В этом году еще рано подводить итоги, а 2017 учебный год для нас оказался более напряженным, чем предыдущие годы. Наплаванность экипажей кораблей и судов в два раза превысила плановые показатели, причем впервые значительную лепту в этот показатель внесли экипажи подводных лодок.

Мы завершили формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой входят шесть новых больших подводных лодок проекта 636.3. Поэтому уже вполне можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота.

Подводная лодка «Ростов-на-Дону». Фото: пресс-служба ЧФ РФ

- А какие изменения произошли в береговой составляющей флота и других подразделениях Южного военного округа, дислоцированных в Крыму?

- На берегу мы сегодня имеем современные противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», заступившие на боевое дежурство в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также морскую авиацию и авиацию ПВО, которые полностью обеспечивают безопасность региона от всевозможных угроз.

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Если говорить об авиации, то в текущем году значительно возросла интенсивность подготовки экипажей штурмовой авиации флота по применению управляемого ракетного оружия по надводной цели, впервые после многолетнего перерыва возобновлена практика подготовки экипажей к выполнению задач минных постановок. Значительные результаты достигнуты в освоении беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Что касается сухопутной составляющей, то у нас по состоянию на начало 2018 года порядка 20 соединений и частей перевооружились на новые и модернизированные образцы военной техники и вооружений. Все они входят в состав армейского корпуса Черноморского флота, который является самодостаточным объединением, способным самостоятельно решать весь спектр задач береговой обороны.

Корпус имеет в своем составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, а также подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ (радиационной, химической и биологической) защиты, связи и другие.

Основная инфраструктура корпуса в виде современного военного городка сформирована в Перевальном. Для размещения воинских частей и подразделений корпуса там уже созданы все необходимые условия. На данном этапе основное внимание мы уделяем социальной составляющей. В частности, в военном городке уже введены в эксплуатацию две очереди современного детского сада для детей военнослужащих, в перспективе строительство школы.

ЗРК С-400 контролирует воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.Фото: Анна САДОВНИКОВА

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