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Командующим войсками Восточного военного округа назначен Геннадий Жидко

13 ноября 2018, 13:09  •  98 • Политика
Бывший замначальника Генштаба Жидко стал командующим войсками Восточного военного округа. Сегодня он официально представлен.
Лейтенант Геннадий Жидко назначен командующим войсками Восточного военного округа. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Минобороны РФ. Во вторник, 13 ноября, Жидко представил коллегам генерал-полковник Андрей Картаполов.
Кроме того, в торжественной церемонии представления принимали участие руководители военного округа, а также главы соединений и воинских частей Хабаровского гарнизона. К событию привлекли офицерский состав, ветеранов округа и почетных гостей, говорится в сообщении министерства.
Досье
Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Жидко родился в 1965 году.
В 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище.
В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 2007 году Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба – первого заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С 2017 года проходил службу в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В 2017 году генерал-лейтенанту Геннадию Жидко указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации.
Кроме того, Геннадий Жидко награжден: орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемью медалями.

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