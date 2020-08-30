Командующим ССО Украины стал убивавший крымчан снайпер - WarGonzo

WarGonzo сообщил детали биографии нового командующего ССО Украины Григория Галагана. По информации блогера, один из лучших снайперов Незалежной во времена госпереворота пошёл против крымчан.

"Весной 2014-го он стал единственным специалистом из состава крымской "Альфы", перешедшим на сторону Киева. В его задачи в так называемой АТО в первую очередь включалась работа по добровольцам и офицерам, приехавшим воевать в Донбасс из Крыма", - говорится в сообщении.

Во время одной из спецопераций снайпер пострадал сам - подорвался на растяжке и потерял ногу.

Однако его героизм в борьбе против сограждан оценил уже бывший президент Украины Пётр Порошенко. Галаган получил от него правительственную награду и повышение за задание.

А новый лидер Незалежной назначил его на новый пост. Указом от 25 августа Григория Галагана назначили командующим Силами специальных операций Вооружённых сил .

"Теперь Зеленский поставил его на пост - по факту за убийство бывших собратьев по оружию. Тенденция складывается очевидная", - констатирует WarGonzo.