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Командующим ССО Украины стал убивавший крымчан снайпер - WarGonzo

30 августа 2020, 19:35  •  222 • В мире
Автор Telegram-канала WarGonzo сообщил о прошлом нового командующего Силами специальных операций ВСУ Григория Галагана. Оказалось, что во время госпереворота на Украине он стал единственным специалистом из состава крымской "Альфы", перешедшим на сторону Киева.
WarGonzo сообщил детали биографии нового командующего ССО Украины Григория Галагана. По информации блогера, один из лучших снайперов Незалежной во времена госпереворота пошёл против крымчан.
"Весной 2014-го он стал единственным специалистом из состава крымской "Альфы", перешедшим на сторону Киева. В его задачи в так называемой АТО в первую очередь включалась работа по добровольцам и офицерам, приехавшим воевать в Донбасс из Крыма", - говорится в сообщении.
Во время одной из спецопераций снайпер пострадал сам - подорвался на растяжке и потерял ногу.
Однако его героизм в борьбе против сограждан оценил уже бывший президент Украины Пётр Порошенко. Галаган получил от него правительственную награду и повышение за задание.
А новый лидер Незалежной назначил его на новый пост. Указом от 25 августа Григория Галагана назначили командующим Силами специальных операций Вооружённых сил .
"Теперь Зеленский поставил его на пост - по факту за убийство бывших собратьев по оружию. Тенденция складывается очевидная", - констатирует WarGonzo.

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