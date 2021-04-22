Командовать не получится: Захарова резко ответила на ультиматум Праги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на ультиматум Праги, высказанный ранее главой чешского МИД Якубом Кулганеком. Очевидно, что командовать у чешской стороны не выйдет.

После заявления Праги Захарова прямо дала понять, что командный тон в отношении России не пройдет.

"Ультимативный тон недопустим в отношении нашей страны", - заявила она в эфире Соловьёв LIVE.

По словам официального представителя МИД нашей страны, "залп, который был сделан чешскими властями направлен вникуда. Он сам по ним же и ударил". Она также добавила, что заявления чешских представителей не имеют под собой никакой фактуры.

"Это набор эмоционально окрашенных фраз антироссийской направленности", - подчеркнула Захарова.

Ранее Царьград сообщал, что новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек на встрече с послом России Александром Змеевским потребовал до 12:00 четверга принять обратно всех высланных дипломатов.

В случае, если Россия не примет обратно объявленных персонами нон грата сотрудников посольства, Чехия приведёт число работников посольства России в Праге к числу чешских дипломатов в Москве.

Ранее в МИД Чехии признали, что после высылки 20 дипломатов работа посольства в Москве парализована.