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Командовать не получится: Захарова резко ответила на ультиматум Праги
22 апреля 2021, 10:45 • 56 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на ультиматум Праги, высказанный ранее главой чешского МИД Якубом Кулганеком. Очевидно, что командовать у чешской стороны не выйдет.
После заявления Праги Захарова прямо дала понять, что командный тон в отношении России не пройдет.
"Ультимативный тон недопустим в отношении нашей страны", - заявила она в эфире Соловьёв LIVE.
По словам официального представителя МИД нашей страны, "залп, который был сделан чешскими властями направлен вникуда. Он сам по ним же и ударил". Она также добавила, что заявления чешских представителей не имеют под собой никакой фактуры.
"Это набор эмоционально окрашенных фраз антироссийской направленности", - подчеркнула Захарова.
Ранее Царьград сообщал, что новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек на встрече с послом России Александром Змеевским потребовал до 12:00 четверга принять обратно всех высланных дипломатов.
В случае, если Россия не примет обратно объявленных персонами нон грата сотрудников посольства, Чехия приведёт число работников посольства России в Праге к числу чешских дипломатов в Москве.
Ранее в МИД Чехии признали, что после высылки 20 дипломатов работа посольства в Москве парализована.
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