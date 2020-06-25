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Командовать «мягкой силой» России назначен внук Примакова

25 июня 2020, 17:25  •  25 • В России

Итак, на пост главы «Россотрудничества» назначен депутат Госдумы по должности, журналист по образованию, а по происхождению - внук бывшего премьер-министра, главы МИД России и СВР Евгений Примаков.

Уверен большинству читателей эта новость не покажется важной. Потому что ответ на вопрос: «А чем занимается «Россотрудничество?» знают очень немногие. Хотя вот уже 12 лет задачи перед этой структурой ставились глобальные – как-никак «мягкая сила» России заграницей. Наш отечественный ответ западной экспансии в СНГ с ее грантами, заманиванием студентов на учебу в США и Европу, культурной и идеологической перековкой юных мозгов.

Мне повезло. Побывав во многих странах мира, я имею представление о работе «русской мягкой силы». Впечатление сложное. Если его сконцентрировать получается что-то вроде «хороший человек – еще не профессия».

Там, заграницей, в «Россотрудничестве», работают прекрасные, добрые и даже искренние люди, перед которыми поставили, мягко говоря, пустые задачи.

Сравним. Условные США через свои бесконечные фонды финансируют и организуют в странах СНГ все, что мало-мальски влияет на общественное мнение. Они поддерживают борьбу со СПИД, диабетом, подкармливают экологических активистов, борьбу с семейным насилием, ночлежки, семинары и конференции по самым острым государственным вопросам.

Кроме того, они приучают местных к западным ценностям, что часто на фоне диковатых традиций аборигенов выглядят выигрышно – они эффективны, прозрачны и понятны. Люди привыкают к мысли, что западные благотворительные фонды небесполезны, и с их помощью можно устроить свою судьбу. Уехать на учебу, на лечение, получить работу. И скоро немалую часть населения можно назвать «европейцами», а значит деньги западных налогоплательщиков потрачены не зря...

Что делают наши.

Бесконечные «культурные мероприятия» для отчетности. День рождения Пушкина. Достоевского. 9 Мая. Рождество. День России. Школьный урок. Раздача книг. Возложение венков. Велопробег. Все.

Реально защищать соотечественников от местных чиновников добрые люди из «Россотрудничества» отваживаются редко (я это наблюдал разве что в Абхазии). И на просьбы местных русских (да и тех, кто просто любит Россию) в чем-то посодействовать, обычно отправляют в посольство.

Бесполезную конференцию какую-нибудь посвященную Гоголю, это пожалуйста. Поднять общественную проблему, и получить «спасибо» от местного населения (а значит плюс в карму России) – не положено.

Потому что российская бюрократия трусливее западной.

И ее парализует от одной только мысли сделать что-то неразрешенное...

Если Евгений Примаков стряхнет с этой системы пыль, и сделает нашу слишком «мягкую силу» пожестче, она может и заработает.

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