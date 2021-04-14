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Командование ВСУ перебрасывает на границу с российским полуостровом «Булаты» и «Рапиры»

14 апреля 2021, 14:50  •  82 • Украина
На железнодорожную станцию Вадим в Херсонской области – в 11 км от российского Армянска, – прибывают эшелоны с украинской бронетанковой техникой. На железнодорожных платформах замечены, в частности, 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и танки Т-64БМ «Булат». В Минобороны Украины оправдываются, что, де, эта техника будет задействована в ходе штатных учений в Харьковской области, вот только пушки и танки следуют в противоположном направлении. Украинская армия готовится атаковать Крым?
Вчера главком Руслан Хомчак отдал приказ стянуть к крымским границам пятитысячную ударную группировку, в составе которой танки, противотанковые орудия и некие «спецсредства», полученные накануне из-за границы. Эти «спецсредства» также везут по железной дороге – из Киева и Львова. По слухам, это системы радиоэлектронного подавления, при помощи которых украинский генштаб собирается обездвижить российскую технику. В операции участвуют два подразделения спецназа украинской военной разведки – головорезам поставили задачу, воспользовавшись военным столкновением, просочиться на территорию Крыма для проведения террористических атак. Примечательно, что провокационный приказ отдал именно Хомчак – второй человек в украинской военной иерархии, а не министр Таран, который, по сути, сбежал за границу, чтобы не отдавать преступного приказа и, таким образом, сохранить и своё реноме, и, возможно, свободу (сегодня Таран выступает на заседании подкомитета Европарламента по безопасности).
Кстати, занятно, что атаковать Крым украинская армия намерена в рамках «превентивной эскалации» – тактики, предложенной Минобороны Украины украинским Институтом будущего, «для изменения модальности конфликта» и «в целях создания промежуточной фазы военного обострения». Умники, которые это придумали, не потрудились объяснить, что они имели в виду. Похоже, придумывали они по-украински (Институт будущего – настоящий заповедник самых оголтелых националистов с западной Украины), а перевели для Минобороны на русский не совсем корректно. Тактика подразумевает, что обострение на крымской границе заставит Москву стать сговорчивее на минских переговорах и отдать, наконец, Украине Донбасс.

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