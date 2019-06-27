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Командование ВС США не рискнуло дальше смешить американцев "тотальной слежкой" за фрегатом "Адмирал Горшков"
27 июня 2019, 15:24 • 85 • Политика
Командование ВС США испугалось интернет-активности населения вокруг своей слежки за российским фрегатом "Адмирал Горшков". И ограничилось постом в Twitter, не рискуя дальше смешить американцев в числе подписчиков.
Наделавшее много шума твиттер-сообщение Северного командования ВС США о тотальном наблюдении за маневрами зашедшего в кубинские территориальные воды российским кораблем "Адмирал Горшков" осталось единственным. Развивать тему в соцсетях американцы не стали.
На страничке американских военных в Instagram царит относительно мирная идиллия. Посты об запланированных учениях морских пехотинцев, снабженные вполне под стать Голливуду эффектными фотографиями. И прочие не слишком милитаристские новости. О грозном оке ВС США, следящим за российским фрегатом, – ничего.
То же и на официальном сайте североамериканских военных. Призыв к американским солдатам "служить честно", "быть в команде". Фото-отчеты о миссии американской армии в разных регионах мира. О дерзком российском корабле, который отныне под наблюдением у самой большой армии мира – ни слова.
Напомним, что как писал Царьград, сообщение Северного командования ВС США о том, что оно установило слежку за российским фрегатом "Адмирал Горшков" и с моря, и с воздуха, вызвало бурю насмешек среди пользователей Twitter. Вероятно, не желая дальше смешить соотечественников, американское командование закрыло тему. По крайней мере в соцсетях.
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