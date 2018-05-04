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Командование США требует передавать «гуманитарку» боевикам, заявил генерал Конашенков

04 мая 2018, 21:24  •  119 • В России

- Сверхциничной выглядит позиция руководства США и некоторых Европейских стран по запрету любых поставок гуманитарной помощи (ООН и Красного креста, - ред.) в районы, подконтрольные властям Сирии, - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Сегодня в этих районах проживает почти 90% всего населения Сирии. А «международная помощь» из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше.

Конашенков подчеркнул, что региональное командование армии США настаивает на передаче всех продуктов только подконтрольным американцам бандам боевиков.

- Хочу напомнить, что после освобождения городов от террористов, в них были обнаружены огромные запасы продовольствия и медикаментов на складах боевиков. А в это время простые сирийцы умирали от голода и болезней. Не это ли - преступление против человечности? - заключил российский генерал.

При этом Конашенков добавил, что военнослужащими России только за последнюю неделю были организованы 10 гуманитарных конвоев. Но помощи одной России и ООН для населения освобожденных от боевиков районов Сирии все еще недостаточно.

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