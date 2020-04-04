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Командование, сегрегация и больше денег: Американский доктор советует Трампу применить военный сценарий
04 апреля 2020, 22:35 • 30 • В мире
Кампания по искоренению коронавируса в Соединённых Штатах должна быть нацелена на то, чтобы переломить ситуацию, уничтожив инфекцию по примеру китайского Уханя. Американский врач предложил "военный сценарий" борьбы с COVID-19 - от единого командования до сегрегации населения. О деньгах он тоже не забыл.
Такой суровый план предложил Харви Файнберг. В статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine, медик обозначил шаги, которые должны помочь победить COVID-19 к началу лета
Прежде всего, считает Файнберг, должно быть создано "единое командование", которое возглавит человек, назначенный лично Трампом. Подчиняться он будет только президенту, и он должен обладать "всей властью и полномочиями американского президента". Это позволит мобилизовать все гражданские и военные силы. Аналогичных командующих должны назначить и губернаторы.
Следующий шаг - сделать доступными тест-системы, однако тестировать надо только тех граждан, у кого выявлены симптомы. На проведение анализов отводится две недели. Пока не будут проведены все тесты, невозможно понять масштаб эпидемии. В каждом районе необходимо создать специальные пункты для тестирования.
Кроме того, все медики должны быть обеспечены средствами защиты. В то же время лечебные учреждения необходимо подготовить к резкому увеличению тяжелобольных.
"Мы не станем посылать в бой солдат без бронежилетов. Находящиеся на линии фронта в этой войне медработники ничем не отличаются от солдат", - считает Файнберг.
Также врач считает разумным разделить всё население страны на пять разных групп. В первую из них войдут те, кто уже инфицирован, во вторую – с подозрением на заражение, у кого есть симптомы, но тест ещё отрицательный. В третью группу войдёт круг "контактёров", в четвёртую – те, о ком нет информации о контактах или инфицировании, в пятую – вылечившиеся и имеющие достаточный иммунитет. Такое деление нужно производить на основе обследований, симптомов и тестов, а также анализа контактов.
Людей, у кого форма заболевания носит слабую или среднюю выраженность, надо определить в медпункты и изоляторы, а также отсечь от уже заразившихся. Все тяжелобольные пациенты и относящиеся к группе высокого риска должны быть госпитализированы.
По мнению Файнберга, карантинные центры можно будет оборудовать в отелях.
С появлением все более эффективных антивирусных препаратов будет совершенствоваться и лечебная работа. При этом медики должны обладать полными сведениями о том, у кого из пациентов состояние может ухудшиться, а кто может умереть.
Что касается восстановления экономики страны, а также всех решений в сфере здравоохранения, то тут необходимо руководствоваться научными знаниями. Имея точные данные о количестве заражённых людей, а также о том, кто из них имеет иммунитет, можно будет рассчитать время безопасного их возвращения на работу. Благодаря такому подходу проще будет восстанавливать бизнес, уверен врач.
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