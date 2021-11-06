Командование ООС нацелилось на Горловку: для штурма города перебрасывается 95-я ДШБр ВСУ

Осенняя эскалация на Донбассе продолжает набирать обороты. Стороны обмениваются артиллерийскими и минометными ударами, неся при этом потери.В последние дни отмечено усиление группировки операции Объединенных сил в районе Горловки. Разведкой НМ ДНР засечена переброска 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на этот участок фронта. По-видимому, ударное соединение будет задействовано для штурма города.Об этом свидетельствуют косвенные доказательства. Так, подразделения 95-й бригады ВСУ перебрасываются скрытно и ночью выводятся в пункты сосредоточения. Кроме того на этом участке дополнительно развернуты два батальона танков (всего 61 танк Т-72). Таким образом, можно утверждать, что под Горловкой сосредоточен «ударный кулак», который пойдет на прорыв.В нашем распоряжении оказались кадры передислокации подразделений 95-й бригады, снятые в районе Константиновки. Помимо личного состава на железнодорожных платформах замечены 18 САУ «Гвоздика», 18 гаубиц Д-30, 6 РСЗО БМ-21 «Град» и другое вооружение.Для НМ ДНР эта концентрация сил противника представляет значительную угрозу. Наиболее боеготовые подразделения Республики ранее были переброшены в район н.п. Тельманово, чтобы не допустить прорыва на этом участке. По мнению специалистов, вполне возможно, что эскалация на данном участке является своего рода операцией по отвлечению сил.«В случае потери Горловки, ситуация для ДНР кардинальным образом изменится, так как в этом случае ВСУ практически гарантировано начнут штурм Донецка, не говоря уже о том, что среди ополчения это вызовет паническую реакцию. Не исключено, что именно на это в Киеве и рассчитывают», — считают военные эксперты.