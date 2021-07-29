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Командная забота: как правительство планирует помочь Иркутской области
29 июля 2021, 16:45 • 13 • Политика
Иркутская область получит от кабмина 1 млрд рублей на социально-экономическое развитие, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с губернатором Игорем Кобзевым. Во время поездки в регион глава правительства поручил помочь с оснащением строящегося медицинского центра, а также завершить работы по возведению суворовского училища в 2023 году. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, несмотря на наличие ресурсов и большого потенциала, субъект не может выбиться в лидеры из-за территориальной удаленности населенных пунктов, постоянных ЧС и частых переменах в местной власти.
50 тыс. не хватает
Посетив Курилы, Сахалин и Хабаровский край, премьер завершил свое турне в Сибири. Иркутск ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России, которые хотят увидеть Байкал. Однако добраться от города до озера не очень легко. Во-первых, часовое путешествие на машине омрачает наполовину разбитая дорога. Как рассказали «Известиям» местные водители, власти годами обещают отремонтировать единственный путь до Байкала, однако обновление коснулось пока лишь некоторых участков. Да и в целом по городу ситуация не лучше.
Во-вторых, заказать такси в Иркутске можно с помощью любого агрегатора, а вот добраться обратно — целый квест, потому что ни один из сервисов не работает в поселках на побережье. Выбор невелик: либо заплатить водителю за ожидание наличкой, либо начать поиски местных таксистов, которые зачастую сильно задирают цену.
Город Иркутск
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Если из Курильска и Комсомольска-на-Амуре, которые накануне посетил Михаил Мишустин, население в основном уезжает из-за низких зарплат и отсутствия комфортных условий для жизни, то в Иркутске люди все же остаются. Однако проблем тут тоже хватает. Чуть отъехав от центра, можно увидеть много ветхого жилья. А пешеходная часть в этих районах лишь отдаленно напоминает тротуар.
— Цены на недвижимость подскочили. В среднем по городу люди получают около 50-60 тыс., однако этих денег не хватает, чтобы закрыть ипотеки и кредиты. Почти все подрабатывают, — поделился с «Известиями» местный житель Михаил, работающий инженером.
В целом социально-экономическая ситуация в Иркутской области двоякая, сказал «Известиям» руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Это богатый ресурсами субъект, тут есть, например, крупные алюминиевые и лесоперерабатывающие предприятия. Также есть туристический потенциал из-за Байкала и удачной локации между центральной частью и Дальним Востоком.
— Однако регион все никак не может вырваться в лидеры. Это связано с удаленностью населенных пунктов. Область практически ежегодно борется с ЧС. Также была странная сменяемость политического руководства, которая «шарахала» регион в разные стороны, — сказал эксперт.
Дома, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, 2020 год
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
За последние 20 лет субъектом руководили семь политиков — коммунисты, единороссы и беспартийные. Вытекающие из этой сменяемости проблемы подтвердили и местные эксперты.
Что же касается пандемии, то сейчас бизнес очень тяжело переживает коронавирусные ограничения, сказал «Известиям» председатель совета иркутского регионального отделения «Деловой России» Роман Ищенко. Однако снять их пока не представляется возможным: по данным местных СМИ, прививку сделали только около 30% жителей области.
Подготовка к вылету
В городе премьер направился в строящийся многопрофильный лечебный комплекс. В первом квартале следующего года он должен уже принять первых пациентов. Объект, как ожидается, сможет обслуживать 65 тыс. человек. Местные жители ждут первых приемов с нетерпением в надежде на то, что будет меньше очередей и больше качественного оборудования. Однако для их закупки не хватает денег, поэтому губернатор попросил Михаила Мишустина помочь и предоставить 525 млн рублей, чтобы полностью подготовить клинику к открытию в феврале.
— Тогда мы срочно примем такое решение, и средства из резервного фонда выделим в ближайшее время, — согласился премьер.
Во время поездки глава кабмина вновь уделил внимание транспорту. На Иркутском авиационном заводе, среди прочего ему показали МС-21 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. По выбору заказчика он оснащается двумя типами силовых установок: МС-21-300 — американскими двигателями PW1400G-JM компании Pratt&Whitney, а МС-21-310 — российскими двигателями ПД-14 «Объединенной двигателестроительной корпорации».
Как сообщил «Известиям» один из сотрудников, в среднем обычные рабочие компании получают около 50 тыс. рублей, некоторые лаборанты — значительно меньше. Специалистов на заводе хватает, их в основном набирают в местных учебных заведениях, рассказал «Известиям» начальник производства ИАЗ Дмитрий Горохов. Иностранцы на предприятии не работают, при необходимости для узких специалистов проводят курсы подготовки на площадках компании. На авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который накануне посещал председатель правительства, для решения проблемы с нехваткой кадров по целевым программам привлекают выпускников-инженеров Московского авиационного института.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Иркутского авиационного завода
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Также Михаил Мишустин проверил ход реконструкции Иркутского суворовского военного училища на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). В 2008 году учебное заведение присоединили к Воронежскому военному авиационному университету, и с 2009-го здание фактически было заброшено. Новое училище рассчитано на 560 мест. Необходимо не допустить, чтобы проект стал долгостроем, отметил глава кабмина.
Отправка курсантов Иркутского военно-авиационного инженерного училища в Воронеж, 2009 год
Фото: РИА Новости/Николай Рютин
— Мы должны сейчас вместе с вами, с Минобороны и с министерством строительства и жилищного хозяйства доработать схему размещения [зданий], количество [учащихся и преподавателей] и этапность [реконструкции]. Но думаю, что нам надо до 2023 года ее заканчивать, — заявил премьер, отметив, что президент обращал особое внимание на этот объект.
В целом на социально-экономическое развитие правительство выделит субъекту 1 млрд, сообщил глава кабмина на переговорах с губернатором. В 2021 году, по словам Игоря Кобзева, местные власти направили дополнительно на ремонт дорог более 1,5 млрд рублей, из которых 721 млн — федеральные: это позволит увеличить план по приведению трасс в порядок примерно на 24% или 53 км.
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