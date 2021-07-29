Командная забота: как правительство планирует помочь Иркутской области

Иркутская область получит от кабмина 1 млрд рублей на социально-экономическое развитие, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с губернатором Игорем Кобзевым . Во время поездки в регион глава правительства поручил помочь с оснащением строящегося медицинского центра, а также завершить работы по возведению суворовского училища в 2023 году. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, несмотря на наличие ресурсов и большого потенциала, субъект не может выбиться в лидеры из-за территориальной удаленности населенных пунктов, постоянных ЧС и частых переменах в местной власти.

50 тыс. не хватает

Посетив Курилы, Сахалин и Хабаровский край, премьер завершил свое турне в Сибири. Иркутск ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России, которые хотят увидеть Байкал. Однако добраться от города до озера не очень легко . Во-первых, часовое путешествие на машине омрачает наполовину разбитая дорога. Как рассказали «Известиям» местные водители, власти годами обещают отремонтировать единственный путь до Байкала , однако обновление коснулось пока лишь некоторых участков. Да и в целом по городу ситуация не лучше.

Во-вторых, заказать такси в Иркутске можно с помощью любого агрегатора, а вот добраться обратно — целый квест , потому что ни один из сервисов не работает в поселках на побережье. Выбор невелик: либо заплатить водителю за ожидание наличкой, либо начать поиски местных таксистов, которые зачастую сильно задирают цену.

Город Иркутск Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Если из Курильска и Комсомольска-на-Амуре, которые накануне посетил Михаил Мишустин, население в основном уезжает из-за низких зарплат и отсутствия комфортных условий для жизни, то в Иркутске люди все же остаются. Однако проблем тут тоже хватает. Чуть отъехав от центра, можно увидеть много ветхого жилья. А пешеходная часть в этих районах лишь отдаленно напоминает тротуар.

— Цены на недвижимость подскочили. В среднем по городу люди получают около 50-60 тыс., однако этих денег не хватает , чтобы закрыть ипотеки и кредиты. Почти все подрабатывают, — поделился с «Известиями» местный житель Михаил, работающий инженером.

В целом социально-экономическая ситуация в Иркутской области двоякая, сказал «Известиям» руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Это богатый ресурсами субъект, тут есть, например, крупные алюминиевые и лесоперерабатывающие предприятия. Также есть туристический потенциал из-за Байкала и удачной локации между центральной частью и Дальним Востоком.

— Однако регион все никак не может вырваться в лидеры. Это связано с удаленностью населенных пунктов. Область практически ежегодно борется с ЧС. Также была странная сменяемость политического руководства , которая «шарахала» регион в разные стороны, — сказал эксперт.

Дома, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, 2020 год Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

За последние 20 лет субъектом руководили семь политиков — коммунисты, единороссы и беспартийные. Вытекающие из этой сменяемости проблемы подтвердили и местные эксперты.

Что же касается пандемии, то сейчас бизнес очень тяжело переживает коронавирусные ограничения , сказал «Известиям» председатель совета иркутского регионального отделения «Деловой России» Роман Ищенко. Однако снять их пока не представляется возможным : по данным местных СМИ, прививку сделали только около 30% жителей области.

Подготовка к вылету

В городе премьер направился в строящийся многопрофильный лечебный комплекс. В первом квартале следующего года он должен уже принять первых пациентов . Объект, как ожидается, сможет обслуживать 65 тыс. человек. Местные жители ждут первых приемов с нетерпением в надежде на то, что будет меньше очередей и больше качественного оборудования. Однако для их закупки не хватает денег, поэтому губернатор попросил Михаила Мишустина помочь и предоставить 525 млн рублей, чтобы полностью подготовить клинику к открытию в феврал е.

— Тогда мы срочно примем такое решение , и средства из резервного фонда выделим в ближайшее время, — согласился премьер.

Во время поездки глава кабмина вновь уделил внимание транспорту. На Иркутском авиационном заводе, среди прочего ему показали МС-21 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров . По выбору заказчика он оснащается двумя типами силовых установок: МС-21-300 — американскими двигателями PW1400G-JM компании Pratt&Whitney, а МС-21-310 — российскими двигателями ПД-14 «Объединенной двигателестроительной корпорации».

Как сообщил «Известиям» один из сотрудников, в среднем обычные рабочие компании получают около 50 тыс. рублей, некоторые лаборанты — значительно меньше. Специалистов на заводе хватает, их в основном набирают в местных учебных заведениях , рассказал «Известиям» начальник производства ИАЗ Дмитрий Горохов. Иностранцы на предприятии не работают, при необходимости для узких специалистов проводят курсы подготовки на площадках компании. На авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который накануне посещал председатель правительства, для решения проблемы с нехваткой кадров по целевым программам привлекают выпускников-инженеров Московского авиационного института.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Иркутского авиационного завода Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Также Михаил Мишустин проверил ход реконструкции Иркутского суворовского военного училища на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). В 2008 году учебное заведение присоединили к Воронежскому военному авиационному университету, и с 2009-го здание фактически было заброшено. Новое училище рассчитано на 560 мест. Необходимо не допустить, чтобы проект стал долгостроем , отметил глава кабмина.

Отправка курсантов Иркутского военно-авиационного инженерного училища в Воронеж, 2009 год Фото: РИА Новости/Николай Рютин

— Мы должны сейчас вместе с вами, с Минобороны и с министерством строительства и жилищного хозяйства доработать схему размещения [зданий], количество [учащихся и преподавателей] и этапность [реконструкции]. Но думаю, что нам надо до 2023 года ее заканчивать, — заявил премьер, отметив, что президент обращал особое внимание на этот объект .