Командиры из «выпуска верных» и «волчьей стаи»: Что известно об офицерах с катеров «Бердянск» и «Никополь»

Когда-нибудь, когда по законам украинского жанра зрада медленно превратится в перемогу, об этом столкновении обязательно снимут фильм. Как сняли, к примеру, о противостоянии в донецком аэропорту. Фактура такая, что выбрасывать жалко. И персонажи - нарочно не придумаешь.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Вот, к примеру, командиром малого артиллерийского бронекатера «Никополь», если верить украинским СМИ, оказался Богдан Небылица. И его судьбу в сюжетной линии можно подать с модными в Голливуде флешбеками. Вспышка, и совсем юный Богдан стоит на плацу Нахимовского училища в Севастополе. В городе бушует «русская весна», но курсант и несколько его товарищей остаются верны Украине. Они выстроились перед штабом и уныло затянули гимн незалежной. «Выпуск верных» - назовут их позже на Родине.

С такой записью в биографии дорога в морское будущее была открыта. Насколько она может быть открыта в нынешней Украине. Богдан Небылица в числе лучших выпускников окончил институт ВМС Одесской морской академии. В 2016 году он получил диплом и назначение на «Никополь» - командиром. А в будущем ему была уготована должность командира американского патрульного катера «Айленд», который США передадут Украине после капитального ремонта. Старичку уже 30 лет и в прошлом году он был списан. Но в Черном море его ждет вторая Родина и вторая жизнь. Но, возможно, уже с другим командиром. Судьбу старшего лейтенанта Небылицы теперь будет решать российский суд.

Командир катера «Бердянск» Роман Мокряк тоже когда-то служил в Крыму - на единственной в Украине подводной лодке. Он был одним из немногих, кто предпочел служить дальше на Украине. И она его отблагодарила - 15-местным кубриком ракетного катера «Прилуки» в Одессе. На берегу для него и других 14 моряков, которые выехали из Крыма, жилплощади не нашлось.

Экипажи украинских кораблей не знали, что верховный главнокомандующий собирается цинично использовать их ради внутри - и внешнеполитической выгодыФото: REUTERS

В телесюжетах украинских СМИ о жилищных проблемах офицеры не рассказывали. Это не очень патриотично и духоподъемно. Да и сам Мокряк в интервью журналистам на жизнь не жаловался. А получив назначение на «Бердянск», начал разрабатывать особую тактику, с помощью которой собирался противостоять российском флоту на Черном море. Он назвал эту тактику «волчьей стаей». По ней, несколько небольших катеров дружно нападают на один большой - российский.

- Главное слабое место любого русского великана, построенного еще в Советском Союзе, - одновременно он не в состоянии отслеживать много целей и, скажем так, вести по ним огонь, - просвещал он журналистку год назад. - Когда «волчья стая» будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что, по крайней мере, один из этих бронированных «волчат» достанет противника. Так что, теперь увидим, кто кого».

Мокряк получив назначение на «Бердянск», начал разрабатывать особую тактику, с помощью которой собирался противостоять российском флотуФото: REUTERS

В военной науке вообще-то это принято называть «москитным флотом». А прозвище «волчья стая» дали подводникам Третьего Рейха, которые на легких субмаринах в компании по шесть штук нападали на одну цель. Как бы то ни было, в воскресенье эта тактика дала сбой. И Роман Мокряк вместе со своим катером едва не перешел в разряд подплава.

Обоих командиров отличает преданность и исполнительность. Не случайно выбор пал на них. Они не будут задавать лишние вопросы. Полагая, что этой героической миссией они прославят хилый украинский флот.

Уверен, моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под оседающим в грунт (по оценкам Министерства по делам временно оккупированных территорий) Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины...

Cхема происшествия с кораблями украинских ВМС в Черном мореФото: Алексей СТЕФАНОВ

Так думали героические украинские моряки, выходя из одесского порта. А в Киеве (и не только) злорадно потирали руки. Экипажи украинских кораблей не знали, что верховный главнокомандующий собирается цинично использовать их ради внутри - и внешнеполитической выгоды.

Задержанные украинские суда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники