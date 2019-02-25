Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Российский самолёт действовал неуместно": Посла РФ вызвали в МИД Швец...
Владимиру Путину представят доклад о незаконном затягивании следствия - Юрий Чай...
Чудом выжила: В Венесуэле оппозиционер наехал на автомобиле на журналистку проек...
10 правдивых фактов о фильме "В бой идут одни "старики"
Главная / Украина

Командира воинской части на Украине задержали за взятку в $10 тысяч

25 февраля 2019, 00:54  •  61 • Украина
В Ровенской области на Украине по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч задержан полковник вооружённых сил, командир воинской части. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что следователи задокументировали следующее: подозреваемый, являясь командиром одной из воинских частей, требовал от предпринимателя указанную сумму за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории части. 

«Задержали правонарушителя во время получения второй части средств в сумме семи тысяч долларов США», — указано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что расследование продолжается. 

Ранее на Украине задержали полицейских, подозреваемых в продаже данных из баз МВД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
24 февраля 2019, 18:24
На Украине завели дело о возможном подкупе избирателей через соцсети
24 февраля 2019, 11:54
В Киеве заявили об отсутствии решения по участию Maruv в Евровидении
24 февраля 2019, 15:09
Русский экзархат в Западной Европе проголосовал против роспуска
Загрузка...
25 февраля 2019, 00:54
Командира воинской части на Украине задержали за взятку в $10 тысяч
24 февраля 2019, 21:39
«Острая фаза предвыборной кампании»: кому может быть выгодно обострение ситуации в Донбассе
24 февраля 2019, 18:24
Политолог оценил заявление Киева об обострении обстановки в Донбассе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
25 февраля 2019, 01:09
Израиль "уничтожил" российские С-300 и Ка-50 (Романов Роман)
25 февраля 2019, 00:54
«Ресурс стены»: почему рейтинг одобрения Трампа растёт на фоне непопулярных решений
25 февраля 2019, 01:09
Участки закрыты, идет подсчет голосов: Почти 50% граждан Молдавии проголосовали на па...
25 февраля 2019, 01:09
"Сексуальный!": На марше памяти Немцова участники не смогли о нем вспомнить...
25 февраля 2019, 00:54
СМИ: Российская компания владеет правами на песню Maruv для Евровидения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
20 февраля 2019, 17:09
Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете "Циркон"
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.