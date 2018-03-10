Командир ВСУ заявил, что мечтает об исчезновении России

Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что мечтает об исчезновении России. Также, по его мнению, конфликт на юго-востоке Украины должен завершиться в Москве.

«Мечтаю о том, чтобы вообще никаких отношений с Россией никогда больше не было. Чтобы такое понятие, как «Россия», вообще исчезло — как с карты, так и из сознания», — цитирует Сухаревского издание «Обозреватель».

Он отметил, что хотел бы, чтобы конфликт в Донбассе завершился у станции метро «Сухаревская» в Москве.

В феврале глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о подготовке к широкомасштабной войне с Россией.

В январе 2017 года депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что, по его мнению, украинская армия ещё проведёт парад на Красной площади.