В Луганской области командир ВСУ стал местным наркобароном, который не только продавал наркотические вещества из западных регионов Украины местному населению, но и подсадил на них своих подчинённых.Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Народной милиции ЛНР, ссылаясь на данные разведки.«Состояние морально-психологического состояния военнослужащих 25 бригады ВСУ достигло критической отметки. Для восстановления боеспособности бригады в соединение прибыла комплексная комиссия во главе с командующим ОТГ "Север" Ромигайло. Причиной приезда высокопоставленного начальника стала организованная командиром 3-го батальона 25-й бригады преступная группировка, занимавшаяся контрабандой наркотических веществ из западных регионов страны», — сказано в сообщении.Согласно информации, комиссия выявила, что комбат, помимо дилерской продажи наркотиков местному населению, подсадил на вещества более 60% личного состава подразделения.Также сообщается о смертях на передовых позициях от передозировки амфетамином. По данным разведки ЛНР, прапорщика Черниенко удалось откачать от передозировки, а военнослужащий Панаренко скончался.Отметим, в Киеве замалчивают проблему употребления наркотиков и психостимуляторов в армии, в то время как подобные вещества становятся повседневными для украинских солдат. Бойцы ВСУ с лёгкостью достают наркотики. Они берут запрещённые вещества с собой на фронт, а также получают их с передачами от гражданских лиц. И зачастую наркоторговцами выступают сами командиры.Периодически в рядах Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения проходят совместные рейды полиции, СБУ и военной прокуратуры по выявлению мест сбыта, употребления и производства наркотических средств.