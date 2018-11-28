Командир украинского буксира "Яны Капу" в суде требовал не держать его в клетке и дать переводчика

Командир буксира «Яны Капу», одессит Олег Мельничук в зале симферопольского суда хорохорился, как мог: улыбался, болтал с адвокатом, поглядывал в зал – видимо, следил за произведенным впечатлением.

Вместе с адвокатом в суд пришла переводчица – 23-летний Мельничук потребовал, чтобы ему все переводили на украинский.

Адвокат всеми силами пытался тянуть время Сначала попросил отложить рассмотрение дела на три дня, чтобы ознакомиться с материалами. Судья отказал. Тогда защитник сделал еще одну попытку:

- Прошу не держать моего подзащитного в стеклянной клетке, так как нет приговора. Огромное количество прессы, а он командир боевого корабля, и нахождение в данной клетке унижает его человеческое достоинство.

- В Киевском районном суде нет других помещений для содержания подозреваемых, - ответил судья.

Адвокат заявил, что его подзащитного должен судить не гражданский, а военный суд. Якобы в законе РФ не прописано, военнослужащие какой страны должны представать перед военными судами.

Его выслушали, и заседание продолжилось.

Адвокат попросил не помещать командира «Яны Капу» под стражу, а ограничиться домашним арестом или залогом.

- Обвиняемый Мельничук является гражданином иностранного государства. У него отсутствует место для жительства и регистрация на территории Российской Федерации, в частности, на территории Республики Крым. Обвиняется он в совершении тяжкого преступления. После совершения преступления, в котором он обвиняется, пытался скрыться с сотоварищами и опасно маневрировал в акватории Черного моря, - ответил ему прокурор.

Он сказал, что оставлять Олега Мельничука на свободе нельзя.

- Что вы думаете по поводу избираемой вам меры пресечения? – спросил судья у обвиняемого.

Командиру буксира перевели вопрос на украинский, а ответил он на русском:

- Я не являюсь преступником. Маневрировал, чтобы избежать удара об судно РФ. Берег свой экипаж, - заявил он.

Выслушав обе стороны, судья объявил решение – арест до 25 января 2019 года.

Напомним, во вторник уже избрали меру пресечения 15 задержанным морякам. Двенадцать из них доставили в Симферополь, в Киевский районный суд. Еще трое получили легкие ранения в ходе задержания и находились в керченской больнице, поэтому им меру пресечения определил Керченский городской суд. Все задержанные будут ждать суда в СИЗО, их арестовали сроком на два месяца - до 25 января 2019 года.

Всех украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ): рано утром 25 ноября два военных катера ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» зашли в территориальные воды РФ и двигались к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться. Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей. По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

Если их признают виновными, то моряки отправятся в тюрьму на срок до шести лет.

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