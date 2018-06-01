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Командир ССА перешел на сторону Асада и позирует с российским флагом

01 июня 2018, 10:24  •  84 • Аналитика

В сети появилась фотография бывшего командира проамериканской вооруженной группировки на фоне портрета президента Сирии Башара Асада и российского флага.

«Человек на фото, бывший командир Сирийской Свободной Армии Munqez Al-Dali. который командовал большим отрядом боевиков в Растане (фактически, аналог комбрига в сирийской армии) и возглавлял местный "Верховный суд".

Теперь он перешел на службу сирийскому правительству и гордо позирует под портретом Асада.

Самое интересное, что ряд источников сообщают, что Аль-Дали был уже несколько лет как завербован мухабаратом и тайно сотрудничал с сирийским правительством вплоть до ликвидации Растанского котла.

Если эта информация подтвердится (нельзя исключать, что боевики пытаются дискредитировать переметнувшегося коллегу), то сирийская война получит и своего Штирлица, который после подобного фото как никогда близок к провалу», - пишет известный блогер Борис Рожин.

Союзниками ССА считает США, страны НАТО и Персидского залива, противниками – власти Сирии, Россию, Иран, Хезболлу и сирийских курдов.

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