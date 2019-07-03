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Командир ПВО под пытками должен "оживить тему малайзийского боинга" - СМИ

03 июля 2019, 14:24  •  74 • Политика
В ДНР похищен командир ПВО для обвинения в крушении "Боинга MH17", настаивают журналисты ряда СМИ. Более того, сообщается, что задача - под пытками заставить ополченца "оживить тему малайзийского боинга".
Спецназ СБУ похитил командира ополчения ДНР с позывным "Борисыч", затем мужчина был вывезен на территорию Украины. Подобные заявления в эти часы вслед за источниками в социальных сетях обсуждают журналисты "Русской весны". Как отмечено в сообщении, Борисыч - это Цемах Владимир Борисович, ранее он служил начальником ПВО ДНР, в 1-й Славянской бригаде. А в 2014 году "находился на позициях в районе города Снежного в момент крушения "Боинга MH17".
Сообщается, что командира ополчения оглушили у дома, а затем "под видом парализованного" вывезли на Украину. Более того, отмечено, что Борисыча, опасаясь сопротивления, накачали психотропными препаратами. Провозили пленного через КПВВ "Марьинка", и при просмотре записей с камер наружного наблюдения Цемаха узнали. Он был в инвалидной коляске, сопровождаемый силовиками.
Версия похищения следующая. Организовали его силами спецназа СБУ, чтобы "оживить тему крушения" малайзийского боинга.
"...из похищенного будут "выбивать" информацию по событиям тех дней, пока, по всей вероятности, не "выбьют" нужное", - говорится в сообщении.
Официальные источники информацию о похищении Борисыча не комментировали.

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