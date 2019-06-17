Командир батальона националистов «Донбасс»: «Так нас бомбили не русские?!»

Как известно, ничто не приносит большего ущерба государственности Украины, чем чистосердечные откровения ее отставных деятелей. На днях, в эфире украинского телевидения отличился генерал Виктор Муженко — который был начальником Генштаба в самый разгар боев в Донбассе. По его словам, именно украинские летчики атаковали в 2014 году скандально известный батальон добровольцев-националистов «Донбасс» с командиром-аферистом Семеном Семенченко во главе:

- Мы даже наблюдали такой пример, о котором никто не говорил – я первый раз его сегодня привожу. Когда батальон «Донбасс» выдвигался на штурм Попасной, эту колонну видели наши летчики. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна, - ничуть не смущаясь поведал Муженко.

Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.Фото: YouTube

К тому, что в украинской армии бардак — все уже привыкли. Но обращает на себя внимание фраза Муженко - про гражданскую технику и школьные автобусы. То есть, генерал даже не скрывает, что украинские летчики сознательно вели огонь по людям, пытающимся покинуть зону боевых действий, что тянет на разбирательства в международном трибунале, как минимум. И свидетельств, кстати, масса - сотни сгоревших машин с гражданскими в прифронтовой и приграничной зоне лета 2014 года. В одной из таких машин погиб фотокорр Андрей Стенин. Кроме него, по данным экспертизы, в машине была неопознанная женщина и двое детей, которых военкоры пытались эвакуировать.

Но никого на Украине фраза про школьные автобусы не зацепила, не заинтересовала. Только самого Семена Семенченко, «освободителя Донбасса», раненого там, извините, в зад, откровения генерала привели в бешенство:

- Так это нас бомбили не русские?! Это был подонок Муженко! - воскликнул Семенченко. И пообещал Муженко «встретится». Хорошо бы, в зале суда состоялась эта встреча. Еще лучше — международного трибунала.