Внезапный маневр президента России Владимира Путина привел в ярость гендиректора грузинского телеканала "Рустави 2" Николоза Гварамии, которого российский лидер лишил антироссийских аргументов.

Потоки оскорблений в обмен на санкции

Напомним, в конце прошлой недели ведущий программы Post Scriptum Георгий Габуния обратился к зрителям на русском языке, начав в прямом эфире озвучивать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Инцидент усугубил и без того громкий политический скандал, старт которому дала антироссийская провокация на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия в Тбилиси в конце июня.

Высказывания Габунии осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. В ответ представители "Рустави 2" обвинили грузинские власти в атаке на свободу слова.

"Такие действия правительства представляют реальную опасность отомстить телекомпании. Мы призываем общественность, помимо рассмотрения вопроса о нарушении журналистами этических норм, жестко реагировать на заявления правительства", - указано в заявлении.

Сам Гварамия согласился отстранить Габунию от работы всего на два месяца, а речи об увольнении скандалиста не идет. При этом он похвастался тем, что рейтинги "Рустави 2" на фоне скандала якобы подросли.

Параллельно этому Госдума России приняла заявление, рекомендовав правительству страны ввести ограничения на поставки грузинских вин, питьевой воды и работу систем для перевода денег. В этом случае потери Тбилиси могли составить сотни миллионов долларов.

"В связи с продолжением недружественных действий Госдума рекомендует правительству рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер и внести соответствующие предложения президенту", - указано в документе.

Маневр Путина

Однако президент России Владимира Путин не увидел целесообразности санкций, призвав грузинских и российских граждан не реагировать на действия "каких-то подонков", которые наносят вред самой Грузии.

"Есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", - пояснил он.

Позицию Путина по достоинству оценила Зурабишвили, однако Николоз Гварамия, которого грузинские СМИ называют любовником Георгия Габунии, пришел в настоящую ярость. Топ-менеджер прямо заявил, что ему плевать на экономическое состояние родной страны, которая значительную часть алкогольной продукции отправляет в РФ.

"Плевать я хотел и на "Боржом", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржом", вино и "Набеглави". [Мочиться] я хотел на все три, плевать мне", - пожаловался он, начав в нецензурных выражениях требовать от местных производителей отправлять товар на Украину, а не в Россию.

Атака любителей "плеваться"

Действия руководства "Рустави 2" полностью укладываются в теорию о том, что канал через своих соратников полностью контролирует экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также Госдеп США в лице НКО Internews. Кроме того, с запуском "Рустави 2" в свое время помогало отделение фонда Джорджа Сороса.

Как заявил депутат Госдумы России Владимир Жириновский, радикалы, подобные Гварамии и Габунии, преследуют одну цель - выдавить русских из Грузии, сменить правительство и открыть доступ США к бывшим советским базам.

"Для Грузии такой сценарий будет фатальным, она получит сокрушительный удар, и от нее может ничего не остаться. Но они же не понимают этого, но потом поздно будет. У них маленькая территория, а лучший аэропорт прямо рядом с Тбилиси - в Вазиани. Случайно одна ракета может попасть не по Вазиани, а прямо по столице. Но пока им платят за музыку - они ее ставят", - заявил политик.

Главный же вопрос звучит следующим образом: почему так называемые "грузинские оппозиционеры" готовы "помочиться" на свою страну ради борьбы с Россией? В этих условиях Владимир Путин выглядит большим грузином, чем сами грузины.