Команде Порошенко грозят уголовные дела и обыски по делу о подкупе избирателей за счёт госбюджета - МВД Украины

Президента Украины Петра Порошенко уличили в подкупе избирателей за счет госбюджета. Глава МВД пообещал уголовные дела и обыски у всех фигурантов дела.

Министерство внутренних дел Украины подозревает команду действующего президента Украины в подкупе избирателей. Об этом сообщил лично глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, в ближайшее время будут открыты соответствующие уголовные дела, а у подозреваемых в причастности к подкупу избирателей будут проведены обыски.

Отмечается, что команда Порошенко не только осуществляла подкуп избирателей, но делала это за счёт государственного бюджета Украины. На эти цели из госбюджета были взяты 55 миллионов долларов, уточнил Арсен Аваков.

"Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", - заявил глава МВД в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".

Он добавил, что расследование ведется по заявлению кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Аваков подчеркнул, что уголовные дела касаются не только самого факта подкупа, но происхождения денег, на которые предполагалось совершать эти подкупы.