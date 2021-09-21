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Команда Зеленского заподозрила спикера Рады в "зраде": "Будут жёсткие решения"

21 сентября 2021, 14:20  •  73 • Политика
Команда президента Украины Владимира Зеленского заподозрила спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова в "зраде" и впервые открыто выступила против него. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, со стороны президента "будут жёсткие решения".
Как сообщает украинское издание "Страна", Подоляк открыто заявил о "фундаментальных разногласиях между партией и Дмитрием Разумковым".
Он напомнил о том, что Разумков отказался голосовать за санкции в отношении украинского политика Виктора Медведчука, не поддержал и санкции против телеканалов, "которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы", а также не проголосовал за земельную реформу.
По мнению Подоляка, спикер тормозит ключевые инициативы президента "в интересах определённых лиц и хочет избежать личной ответственности". По его словам, решения Зеленского в отношении Разумкова будут "жёсткими".

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