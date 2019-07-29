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Команда Зеленского выбирает премьера для нового правительства
29 июля 2019, 15:54 • 129 • В России
Новому президенту Украины полагаются новый парламент и новое правительство. С Верховной Радой все понятно, избиратели сказали свое слово, и парламентарии нового состава, еще не собравшись ни разу для заседаний, вовсю с упоением договариваются в кулуарах о том, кому какие портфели достанутся. А правительство до сих пор действует старое, еще порошенковское, доставляющее и поныне Зеленскому и его команде немало хлопот. И одна из главных забот команды нового главы государства - не промахнуться в выборе персоналий в состав правительства, в первую очередь, премьер-министра.
Им, конечно, несмотря на плачевное состояние украинской экономики, хотели бы стать многие. Начиная от опытной Юлии Тимошенко и до юного неофита из партии Порошенко. Если таковые там будут найдены. Но никакие союзники в этом щекотливом деле команде Зеленского не нужны. Партия «Слуга народа» набрала простое большинство в парламенте, и в состоянии сама, без всяких союзников формировать правительство.
Как стало известно журналистам, на роль главы правительства у Зеленского сейчас рассматривают шестерых кандидатов - замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Украины Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичуса, а также главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и исполнительного директора этой же компании Юрия Витренко.
Алексей Гончарук считается одним из главных претендентов на вакантное кресло премьера.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, сам Зеленский недавно подчеркивал, что кандидат на этот пост должен быть успешным экономистом, а не политиком. При этом, ему не хотелось бы видеть в кресле премьера кого-либо из старых персонажей. Однако, как удалось узнать корреспондентам «Коммерсанта», двое из шестерых претендентов оказались на грани вылета из списка, поскольку настаивали в ходе переговоров на исключительной самостоятельности правительства, а команда Зеленского считает, что любые решения должны согласовываться с главой государства. С другой стороны, после визита спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера в Киев, стало известно, что Вашингтон не хотел бы видеть главой правительства человека, который будет во всем слушаться Зеленского.
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