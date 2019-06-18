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Команда Зеленского собирается обрушить на Донбасс всю мощь "информационного оружия"

18 июня 2019, 23:24  •  40 • Политика
В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс. Против ЛНР и ДНР пообещали вести "гибридную войну" и обрушить всю мощь "информационного оружия".
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" раскрыла свой план по возвращению Донбасса. В регионе собираются вести "гибридную войну" и активно применять "информационное оружие".
"Информационное оружие в рамках "гибридной войны" является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки", - сказал глава партии Дмитрий Разумков в интервью украинскому изданию "УНИАН".
Он пояснил, что жителям Донбасса будут рассказывать, что на Украине их любят и хотят чтобы вернулись. Также им будут рассказывать, что на всей территории Украины будет висеть желто-голубой флаг.
Учитывая, что жители ЛНР и ДНР постоянно живут под обстрелами украинской армии, а националисты и радикалы творят по всей стране всё, что им вздумается, план команды Зеленского выглядит крайне сомнительным.

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