Команда Зеленского собирается обрушить на Донбасс всю мощь "информационного оружия"

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" раскрыла свой план по возвращению Донбасса. В регионе собираются вести "гибридную войну" и активно применять "информационное оружие".

"Информационное оружие в рамках "гибридной войны" является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки", - сказал глава партии Дмитрий Разумков в интервью украинскому изданию "УНИАН".

Он пояснил, что жителям Донбасса будут рассказывать, что на Украине их любят и хотят чтобы вернулись. Также им будут рассказывать, что на всей территории Украины будет висеть желто-голубой флаг.

Учитывая, что жители ЛНР и ДНР постоянно живут под обстрелами украинской армии, а националисты и радикалы творят по всей стране всё, что им вздумается, план команды Зеленского выглядит крайне сомнительным.