|
Команда Зеленского собирается обрушить на Донбасс всю мощь "информационного оружия"
18 июня 2019, 23:24 • 40 • Политика
В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс. Против ЛНР и ДНР пообещали вести "гибридную войну" и обрушить всю мощь "информационного оружия".
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" раскрыла свой план по возвращению Донбасса. В регионе собираются вести "гибридную войну" и активно применять "информационное оружие".
Он пояснил, что жителям Донбасса будут рассказывать, что на Украине их любят и хотят чтобы вернулись. Также им будут рассказывать, что на всей территории Украины будет висеть желто-голубой флаг.
Учитывая, что жители ЛНР и ДНР постоянно живут под обстрелами украинской армии, а националисты и радикалы творят по всей стране всё, что им вздумается, план команды Зеленского выглядит крайне сомнительным.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июня 2019, 22:54
|
14 июня 2019, 05:39
|
13 июня 2019, 00:24
|
15 июня 2019, 00:54
|
13 июня 2019, 10:09
|
18 июня 2019, 07:09
|
18 июня 2019, 11:54