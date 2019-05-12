Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады. Если ролик наберет более миллиона просмотров, то Зеленский "обратит внимание" на этот вопрос. Об этом сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram.

"Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание", - сказано в сообщении. Большинство опрошенных в видеоролике высказывались однозначно за досрочное прекращение полномочий парламента. В команде Зеленского сообщили, что уровень доверия граждан к Раде составляет "не более 4%".

В настоящее время количество просмотров петиции составляет более 66,1 тыс.

Зеленский 4 мая написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Избранный президент отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день Зеленский после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Рады, инаугурация должна состояться позже - 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы отсрочить инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить парламент досрочно.