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Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы
24 июня 2019, 18:54 • 47 • Украина
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
РИА Новости
Как сообщает «СТРАНА.ua», соответствующий ролик опубликован на странице «Команда Зеленского» в Facebook.
В списке, в частности, указывается, что за месяц работы Зеленский «убедил западных партнёров в неизменности курса на евроинтеграцию», «получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию» и «развеял мифы о дефолте».
Уточняется, что в достижения главы Украины также записали роспуск Верховной рады, открытие улицы Банковая для людей и отказ украинских властей от прямых переговоров с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Ранее Зеленский призвал легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель на Украине.
21 июня украинский лидер на встрече с бизнес-сообществом в Киеве рассказал, как превратить Украину в богатое государство.
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