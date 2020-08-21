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Команда Зеленского допустила новый майдан

21 августа 2020, 10:55  •  103 • Политика
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Страусиная политика главы Незалежной укрепила позиции радикалов в стране
Силовой сценарий смены власти в Киеве все более реален. Пока президент Украины Владимир Зеленский дает советы белорусам, в его собственной стране готовится новый майдан. Но глава Незалежной и его окружение предпочитают этого не замечать, заявил киевский политолог Михаил Погребинский.
По его словам, еще недавно он был совершенно уверен, что никаких революций на Украине больше не будет. Но поведение Зеленского и его команды привело к тому, что националистические формирования уже открыто диктуют Киеву свои требования и добиваются их. В частности, СБУ сотрудничает с радикалами, что показала операция с россиянами в Белоруссии.
"Зеленский демонстрирует неготовность активно противостоять давлению, которое оказывают на него националисты и Порошенко с его командой", – цитирует РИА ФАН Погребинского.
Более того, Зеленский будто прячет голову в песок, не замечая событий, которые угрожают не только ему лично, но и стране в целом. А окружение позволяет ему вести страусиную политику, скрывая истинное положение дел.
"Не исключаю ничего", – допустил политолог вероятность майдана.
Ранее нардеп Рады Илья Кива обнародовал информацию, согласно которой радикалы под управлением экс-президента Петра Порошенко назначили госпереворот в Киеве на 24 августа. Позже стали известны подробности плана свержения Зеленского.

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