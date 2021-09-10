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Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 00:35 • 119 • Политика
Секретарь СНБО заявил, что Киев вполне может выполнить команду "взять Донецк и Луганск", однако пока не делает шагов. Нужно политическое решение.
Расширенные военные действия в Донбассе, судя по заявлению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, - вопрос времени. В четверг, 9 сентября, он заявил, что украинская армия вполне может выполнить команду "взять Донецк и Луганск", если такой приказ поступит от президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.
Не поступил такой приказ, по словам Данилова, поскольку Киев... бережёт население Донбасса.
- сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".
Между тем следует понимать, что Киев ведёт войну с Донбассом с 2014 года, не ограничивая себя в обстрелах, в том числе мирного населения. Военные действия начались после того, как киевская хунта взяла власть в результате государственного переворота. Жители Донбасса не захотели с этим мириться, в результате ВСУ военным путём пытаются принудить людей подчиниться. Решением конфликта должны были стать Минские соглашения, однако Киев отказывается их исполнять.
О риске начала горячей фазы военных действий ранее говорил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, отмечая, что народ ДНР и ЛНР готов к противостоянию:
Защитники Донбасса сегодня "танцуют от обороны", добавил Александр Бородай, поскольку взяли на себя все принятые в рамках Минских соглашений договорённости. Но противник эти договорённости нарушает и не прекращает огонь.
- подчеркнул Бородай.
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