Секретарь СНБО заявил, что Киев вполне может выполнить команду "взять Донецк и Луганск", однако пока не делает шагов. Нужно политическое решение.

Расширенные военные действия в Донбассе, судя по заявлению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, - вопрос времени. В четверг, 9 сентября, он заявил, что украинская армия вполне может выполнить команду "взять Донецк и Луганск", если такой приказ поступит от президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Не поступил такой приказ, по словам Данилова, поскольку Киев... бережёт население Донбасса.

Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?

- сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".

Между тем следует понимать, что Киев ведёт войну с Донбассом с 2014 года, не ограничивая себя в обстрелах, в том числе мирного населения. Военные действия начались после того, как киевская хунта взяла власть в результате государственного переворота. Жители Донбасса не захотели с этим мириться, в результате ВСУ военным путём пытаются принудить людей подчиниться. Решением конфликта должны были стать Минские соглашения, однако Киев отказывается их исполнять.

О риске начала горячей фазы военных действий ранее говорил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, отмечая, что народ ДНР и ЛНР готов к противостоянию:

Мы, к сожалению, ждём, когда она перейдёт в фазу высокой интенсивности. Ждём не потому, что это какая-то светлая мечта или надежда. Донбасс готовится к войне вынужденно. Не обойдётся.

Защитники Донбасса сегодня "танцуют от обороны", добавил Александр Бородай, поскольку взяли на себя все принятые в рамках Минских соглашений договорённости. Но противник эти договорённости нарушает и не прекращает огонь.

Поэтому мы ждём наступления. Готовы его отбивать и, конечно, наступать, двигаться дальше, освобождать территории Донбасса, которые пока находятся в оккупации,

- подчеркнул Бородай.