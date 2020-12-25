Команда "фас": Грефу разрешили вводить новые комиссии в Сбере. Что происходит?

Герман Греф сделал Сбербанк монополией, а контролирующие органы не обращают на это внимания, полагает учредитель Царьграда Константин Малофеев. Мы видели, как для покрытия убытков после отмены банковского роуминга Сбер ввёл новые комиссии для клиентов. Мы помним, как система быстрых переводов была спрятана в приложении до первых скандалов в средствах массовой информации. Наконец, мы знаем о смежных проектах экосистемы Сбера, которые вызывают как минимум удивление. О феномене работы Сбера на рынке в нерыночных условиях Константин Малофеев и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько говорили в эфире итоговой программы "Царьград. Главное".

Ярким примером бесконечной монополии Грефа стало открытие во Владивостоке объединённого с "Макдоналдсом" офиса Сбербанка. Зачем нужен такой офис? Малофеев полагает, что из желания получить больший вал депозитов и кредитов.

"Это не очень хорошо, потому что банк - дело серьёзное. Господину Грефу сейчас позволено иметь все плюсы и от государства, и от своего частного статуса, это всё работает. Потому что он получает огромную комиссию за счёт чуть ли не каждого первого гражданина России, у которого есть счёт в Сбербанке. В это же время он получает от государства всё больше и больше заказов".

Более того, в этом году Сбербанк перешёл от Центрального банка правительству, напомнил Малофеев. То есть мы говорим о фактически государственной структуре. Но есть одна проблема. Такие двойные стандарты работают до тех пор, пока Грефу разрешают злоупотреблять.

"А теперь представьте, что в какой-то момент кто-то снимет розовые очки. Вся прибыль гигантская, созданная на этих нерыночных комиссиях, схлопнется. И в этот момент тяжёлая инфраструктура с миллиардами рублей, брошенными на ребрендинг, отвлечением менеджмента на то, чтобы с "Макдоналдсом" стенку снести, рухнет. Я уже не говорю об образовательных проектах Сбера. Ну какое отношение банк имеет к системе образования? Всё это вдруг станет тяжёлым грузом на банковской себестоимости. И когда, наконец, Сбербанк заставят осуществлять свою основную деятельность по минимальным тарифицированным государством комиссиям, что давно пора сделать, ситуация изменится и может оказаться плачевной", - отметил Малофеев.

Юрий Пронько уточнил, действительно ли Малофеев считает, что комиссии, разрешённые Сберу, следует отрегулировать на государственном уровне:

"В отношении Грефа? Конечно. Потому что Сбербанк - это 70% рынка. И вот эти хитрые и курьёзные перекладывания ответственности уже не проходят. Мол, есть такая часть рынка, где у нас не больше 35%, а тут у нас и того меньше... Все эти объяснения нацелены на то, чтобы скрыть правду. Конечно же, Сбер монополист. А в этой ситуации его комиссию следует регулировать государством, она должна быть страшно уменьшена", - сказал Малофеев.