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Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"

14 мая 2021, 00:50  •  29 • Политика
Украинский политик Олег Рыбачук заявил, будто лидеру Незалежной удалось поставить в тупик Москву по вопросу Донбасса. На это в Рунете отреагировали с сарказмом.
На Украине заявили, будто Зеленский сумел поставить в тупик Россию по вопросу Донбасса. Так, в эфире канала "Эспрессо" политик Олег Рыбачук заявил, что для Киева сейчас цель - заставить Кремль "крутиться".
Встреча двух лидеров даже неважна, убеждён он: Зеленский уже переиграл Москву. По его мнению, Украина так мастерски лавирует, что Москве не удаётся взять под контроль выполнение Минских соглашений.
"Команда Зеленского постоянно демонстрирует проактивность… " - заявил Рыбачук и добавил, что это ставит Кремль в тупик.
В Рунете над такой оценкой лишь посмеялись.
"Как! Ещё остались на Украине те, кто признаёт в Зеленском президента?! Не читает Кремль таких "экспертов", а то бы посмеялся от души", - заметила в Twitter Tanyana_Solo.
"Байден им такого не простит, ведь он с первого дня своего президентства мечтает о встрече с Путиным, а тут какие-то клоуны хвалятся, что загнали его в тупик", - добавил Юрий Савицкий.
"А Путин и не знает, что он в тупике!" - пишет MBK.
"Олег Рыбачук малахольный. Весна..." - указал Александр Сергеев.

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