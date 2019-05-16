Команда Порошенко теряет людей: Ещё один заместитель главы АП покидает пост

Заместитель главы администрации действующего президента Украины Константин Елисеев принял решение подать в отставку. Об этом сообщил украинским СМИ информированный источник.

Елисеев курировал вопросы внешней политики. Согласно предварительным данным, Порошенко уже получил заявление и подпишет его ещё до своего ухода с поста главы государства.

"Мы открываем пространство для новой команды", - передаёт издание "Утро.ру" со ссылкой на источник "Европейской правды".

При этом ранее в отставку подал заместитель главы АП Алексей Филатов, курировавший судебную систему.

Напомним, в четверг депутаты Верховной рады одобрили инициативу о проведении церемонии инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Сам политик настаивал на другой дате - 19 мая.