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Команда Порошенко теряет людей: Ещё один заместитель главы АП покидает пост
16 мая 2019, 22:24 • 67 • Политика
Команду Петра Порошенко покинул ещё один человек - замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.
Заместитель главы администрации действующего президента Украины Константин Елисеев принял решение подать в отставку. Об этом сообщил украинским СМИ информированный источник.
Елисеев курировал вопросы внешней политики. Согласно предварительным данным, Порошенко уже получил заявление и подпишет его ещё до своего ухода с поста главы государства.
"Мы открываем пространство для новой команды", - передаёт издание "Утро.ру" со ссылкой на источник "Европейской правды".
При этом ранее в отставку подал заместитель главы АП Алексей Филатов, курировавший судебную систему.
Напомним, в четверг депутаты Верховной рады одобрили инициативу о проведении церемонии инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Сам политик настаивал на другой дате - 19 мая.
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