Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник

Глава украинского государства Петр Порошенко вместе со своей командой готов продаться России за $3 миллиарда. Такое заявление сделал замминистра Украины по делам так называемых "временно оккупированных территорий" Георгий Тука.

По его словам, чтобы взять под контроль украинское государство, вовсе не надо в обязательном порядке "переть" на него танками, "нарываясь на потери". Политик считает, что весь режим Порошенко готов продаться за указанную им сумму.

Эта цифра якобы обговаривалась на закрытом совещании, которое прошло в 2014 году. В тот раз прозвучала сумма в $3 миллиарда, $2 миллиарда из которых предлагалось "выкачать" из бывшего президента Виктора Януковича.

Чтобы контролировать Украину, достаточно ввести в украинский парламент серьезное количество своих сторонников, заявил замминистра.

До этого парламентарий Верховной рады от "Оппозиционной платформы — за жизнь" Андрей Лесик рассказал о том, что перед президентскими выборами 31 марта 2019 года действующие власти Киева попытаются подкупить избирателей. В настоящее время на Украине созданы все условия для подкупа избирателей, а также "карусели", заявил он.