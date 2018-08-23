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Команда Пашиняна заигралась

23 августа 2018, 16:09  •  344 • В России

На прошедшем на днях в центре Еревана многотысячном митинге премьер Армении Никол Пашинян отчитался о деятельности правительства за 100 прошедших дней с момента прихода к власти и еще раз подтвердил приверженность к сохранению стратегического партнерства с Россией. Однако деятельность правительства Армении под руководством нового премьер-министра вряд ли позволяет согласиться, по крайней мере, с последним тезисом. Поскольку судить надо не по словам, а по делам.

А в делах, между тем, сюрприз следует за сюрпризом. В июне правительство Армении вернуло себе ЗАО «Высоковольтные линии Армении», отданное по договору в доверительное управлении российской компания «Ташир групп» в августе 2017-го сроком на 25 лет. Просто решили. что договор невыгоден и отменили его. Затем была «шуточка» с арестом Генерального Секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова (представителя Армении в организации) с объявлением его преступником без всякого суда. И арест и попытка заменить его в ОДКБ на другое лицо явно были направлены и против ОДКБ, и против Москвы как центра силы в этой структуре. А чего стоит участие Армении в военных маневрах НАТО в Грузии? Как-то странно выглядит стратегическое партнерство из Еревана, не находите?

А последний случай и вовсе выходит за пределы здравого смысла. На прошлой неделе практически ночью сотрудники Комитета госдоходов Армении (КГД) в сопровождении силовой поддержки спецназа устроили «маски-шоу» в офисе компании «Южно-Кавказская железная дорога», являющейся 100% «дочкой» ОАО РЖД. Были не только изъяты документы компании, но и обысканы сотрудники с досмотром их личных вещей. Поводом для налета и обыска стало обвинение компании в недоплате налогов. Указывается даже сумма в 9,7 млн драмов. Нарисованных миллионов можно не пугаться - это всего лишь эквивалент 20 тысяч долларов США. Гигантская сумма для компании, которая ежегодно пополняет армянскую казну на сумму свыше 7,5 млн долларов (более 3,6 млрд. драмов в пересчете на местные деньги). Даже если обвинения имеют какую-то почву, то чем мотивированы столь жесткие действия армянских силовиков? Уж не анонимным ли примерно за неделю до обыска опубликованным одним из ресурсов письмом «группы армянских железнодорожников», в которых руководство ЮКЖД не обвиняли разве что в том, что они «по утрам пьют кровь христианских младенцев»?

Что не устраивает армянские власти - инвестиционная программа ЮКЖД объемом в 500 млн долларов или то, что ЗАО «Армянская железная дорога» была отдана в управление «дочке» РЖД по договору еще в 2008 году? Ереван действительно не понимает, что избавившись от второго, он потеряет и первое или делает это специально? Судя по тому, что недавно Никол Пашинян заявил, что «России надо адаптироваться к новой ситуации», речь может идти уже не о просто инциденте, а реализации политической линии.

Что не так уж удивительно, если посмотреть на персоналии в «команде Пашиняна». Министр обороны работал на разных должностях с 1998 г. при союзном командовании операциями НАТО, а с 2004 по 2007 годы занимал должность представителя Армении при блоке. Замминистра по делам диаспор Бабкена Тер-Григоряна до того, как он занял эту должность после «революции Пашиняна», чаще всего можно было встретить у российского посольства в Ереване с матерными плакатами в адрес российского президента. Где прописался нынешний глава Службы государственного контроля Давид Санасарян, требовавший вывода российской базы из Армении. (А кто-нибудь из этих господ, кстати, понимает, что будет с Арменией, если там не будет российской военной базы?) Глава Совбеза Армении был координатором избирательных программ в Transparency International. Засветился в этой структуре, как известно финансирующейся фондом известного русофоба и противника России Джорджа Сороса и министр образования и науки Араик Арутюнян. Засветились в структурах Сороса и финансировались из его источников и другие министры и советники Никола Пашиняна. Кстати, сотрудники этих структур, многие западные политики и, например, Михаил Саакашвили (всех их трудно заподозрить в симпатиях к Москве) наперебой раздавали хвалебные оценки Пашиняну в своих интервью еще до исполнения ста дней его премьерства. А это тоже кое о чем говорит.

Владимир Путин: Вы не просто настоящие спортсмены, вы настоящие мужчины

Армения, безусловно, является очень важным партнером и союзником России во всем регионе Кавказа и Закавказья. Но надо понимать, что если для России Армения важна, то Россия для Армении, называя вещи своими именами, просто все. Поскольку является единственным гарантом суверенитета и государственности Армении. Да и просто ее существования.

Никол Пашинян может произносить речи о стратегическом партнерстве с Россией хоть каждый день. И публично гордиться каждой своей встречей и телефонным разговором с Путиным. Но не худо бы ему не забывать, что Москва не просто «слезам не верит», но и оценивает все по делам. И новые нюансы в ереванском понимании термина «стратегическое партнерство» могут быть ею восприняты именно с этих позиций.

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